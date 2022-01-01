У супруга Оли, Сергея Барышева, дела идут хорошо: вот уже шесть месяцев вместе с Олей и младшим сыном Петрушей он живет в Таиланде, где занимается строительством сети гостиниц. Все меняется, когда в компании Барышева появляется новый переводчик – красивая дама по имени Оксана. Она понимает, что ее руководитель является очень состоятельным человеком, и решает соблазнить его и женить на себе. Ее нисколько не смущает, что он женат и имеет четверых детей. Сережа все еще любит Олю, но Оксана проявляет настойчивость.