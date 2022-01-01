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Постер к сериалу Всегда говори «всегда» 3
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Киноафиша Сериалы Всегда говори «всегда» 3
Всегда говори «всегда» 3 (2006 - ) Всегда говори «всегда» 3 16+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 5 часов 52 минуты
О чем сериал

У супруга Оли, Сергея Барышева, дела идут хорошо: вот уже шесть месяцев вместе с Олей и младшим сыном Петрушей он живет в Таиланде, где занимается строительством сети гостиниц. Все меняется, когда в компании Барышева появляется новый переводчик – красивая дама по имени Оксана. Она понимает, что ее руководитель является очень состоятельным человеком, и решает соблазнить его и женить на себе. Ее нисколько не смущает, что он женат и имеет четверых детей. Сережа все еще любит Олю, но Оксана проявляет настойчивость.

В ролях
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Мария Порошина
Мария Порошина
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Анна Фроловцева
Анна Фроловцева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Всегда говори «всегда» 3 - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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