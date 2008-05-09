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Киноафиша Сериалы Мы из будущего
Мы из будущего (2010 - 2008) Мы из будущего 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Мы из будущего» — российский мини-сериал, который является телеверсией полнометражного фантастического фильма, вышедшего в домашний прокат в начале нулевых годов. Действие разворачивается сразу в двух временных отрезках: в современности и начале сороковых годов, когда русские солдаты защищали родину от немецких оккупантов. Главные герои — нелегальные археологи, которые ведут незаконные раскопки на местах самых яростных и кровопролитных боев той войны. Как правило, им удается найти редкое оружие, ордена или документы тех времен. Все это можно сбыть за приличные деньги.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Данила Козловский
Данила Козловский "Борман" (Сергей Филатов)
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч "Череп" (Олег Васильев)
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мы из будущего - Сезон 1 Сезон 1
2008, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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