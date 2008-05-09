«Мы из будущего» — российский мини-сериал, который является телеверсией полнометражного фантастического фильма, вышедшего в домашний прокат в начале нулевых годов. Действие разворачивается сразу в двух временных отрезках: в современности и начале сороковых годов, когда русские солдаты защищали родину от немецких оккупантов. Главные герои — нелегальные археологи, которые ведут незаконные раскопки на местах самых яростных и кровопролитных боев той войны. Как правило, им удается найти редкое оружие, ордена или документы тех времен. Все это можно сбыть за приличные деньги.