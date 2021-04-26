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Киноафиша Сериалы Капкан для монстра
Капкан для монстра (2021 - 2021) Капкан для монстра 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Действие российского детективного мини-сериала «Капкан для монстра» происходит в Смоленской области. Столичный следователь Сергей Ковалев занимается расследованием преступления – убиты полковник Евсеев и члены его семьи. Ковалев скрывает от начальства, что состоял в родстве с жертвой. Кроме того, ему удается выяснить, что несколько лет назад была совершена серия чудовищных преступлений в разных регионах. Почерк убийств совпадает. Ковалев добивается того, чтобы дела объединили в общее расследование.

Капкан для монстра - трейлер первого сезона
Капкан для монстра
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Страхов
Даниил Страхов Сергей Ковалёв, сследователь СК
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Александр Лырчиков
Владимир Скворцов
Константин Адаев
Константин Адаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Капкан для монстра - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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