Действие российского детективного мини-сериала «Капкан для монстра» происходит в Смоленской области. Столичный следователь Сергей Ковалев занимается расследованием преступления – убиты полковник Евсеев и члены его семьи. Ковалев скрывает от начальства, что состоял в родстве с жертвой. Кроме того, ему удается выяснить, что несколько лет назад была совершена серия чудовищных преступлений в разных регионах. Почерк убийств совпадает. Ковалев добивается того, чтобы дела объединили в общее расследование.