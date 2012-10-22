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Постер сериала Наружное наблюдение
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Киноафиша Сериалы Наружное наблюдение

Наружное наблюдение (2012 - 2012)

Naruzhnoe nabliudenie 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Інтер
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 17 часов 36 минут

О чем сериал

Сериал заглянет в закулисье одной из старейших российских спецслужб, знаменитой «семёрки» МВД, «наружки», оперативно-поискового управления ГУВД. Это секретная служба внутри системы МВД, её разведка, её глаза и уши. Герои нашей истории - настоящие профессионалы, влюблённые в своё дело, борцы с преступностью. Им противостоят опытные, хитрые, имеющие связи в высших эшелонах власти преступники, которые, сняв «треники», надели костюмы от «Бриони», и стали добропорядочными коммерсантами. Таков вор в законе Ребус, перебравшийся в Питер с «северов» - Сибирь оказалась слишком мала для масштабов Ребуса, и он присмотрел для себя «лакомый кусок» в северной столице. И всё бы получилось, если бы в дело не вмешался экипаж 735… Главная героиня сериала, Полина Ольховская теряет любимого человека - сотрудник «наружки» Антон Гурьев был убит при слежке за неуловимым киллером по кличке Ташкент. Полина решает встать на путь мести, не подозревая, что он станет для неё дорогой потерь.

В ролях
В ролях
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Иван Жидков
Иван Жидков
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Максим Дрозд
Максим Дрозд
Артём Карасев
Артём Карасев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Наружное наблюдение - Сезон 1 Сезон 1
2012, 24 эпизода
 
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