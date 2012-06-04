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Постер к сериалу Инкассаторы
Постер к сериалу Инкассаторы
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Киноафиша Сериалы Инкассаторы

Инкассаторы (2012 - 2012)

Инкассаторы 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
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О чем сериал

5Новости о нападениях на инкассаторов в наше время, увы, стали чем-то будничным, но это событие буквально потрясло общественность: один сотрудник известной инкассаторской службы убит, другой тяжело ранен. Кровавое преступление совершено столь четко и слаженно, что следователи не могут не заподозрить: у налетчиков есть информатор среди инкассаторов. Не подозревают они лишь о том, что денег украдено гораздо больше, чем значится по документам: в машине был «черный нал», о котором органам знать не следует.Начальник службы инкассации решает втайне от следствия внедрить в группу инкассаторов своего человека, бывшего сослуживца Вадима. Его задача - вычислить предателя, цинично работающего на «два фронта». Трудность в том, что мотивы и возможности есть практически у всех...

В ролях
В ролях
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Елена Лядова
Елена Лядова
Денис Шведов
Денис Шведов
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Инкассаторы - Сезон 1 Сезон 1
2012, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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