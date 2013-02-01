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Маруся Маруся
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Marussia

Маруся, 2013

2013 / Франция / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета русско-французской драмы лежит история бывшей фотомодели Ларисы Штейнман. Она всю жизнь мечтала покинуть Россию, но не могла найти мужчину, который согласился бы эмигрировать в другую страну. Поклонников в ее жизни было немало, но никто не занял важного места в жизни женщины.

В поисках лучшей жизни Лариса решает отправиться во Францию вместе с маленькой дочкой Марусей. Пятилетняя девочка почти ничего не помнит о родине. Теперь ее дом здесь, в этой чужой и странной стране. Лариса надеется, что сможет возродить карьеру, и начать все с начала. Но жизнь не налаживается – работы нет, жить им негде. Мама с дочкой не всегда находят место, где смогут переночевать. Но они есть друг у друга – и пока им хватает этого.

Французское название «Marussia» в переводе означает «Моя Россия». Оно отсылает зрителя к типично русскому ожиданию чуда, в котором постоянно находится главная героиня, вне зависимости от того, какие препятствия встречаются на ее жизненном пути.

Один из персонажей ленты трактует имя главной героини как «Моя Россия», хотя на самом деле девочку зовут Мари-Изабель.

Режиссером фильма является румынка Эва Перволовичи. Она уже долгое время живет во Франции, поэтому с темой эмиграции знакома по личному опыту.

На съемки ленты режиссера вдохновила случайная встреча. Как рассказывала сама Эва Перволовичи, однажды она побывала на мастер-классе Никиты Михалкова в Париже. Внезапно появилась маленькая девочка, которая захотела с ней поиграть. Эва несколько часов занималась с ребенком, пока мастер-класс не закончился. После этого она начала искать ее маму. Через некоторое время появилась сама Лариса, которая и стала прототипом главной героини. Ее внешний вид сразу же врезался в память режиссера. Женщина была одета в желтые леггинсы и чебурашковую шубу. Она заговорила с дочерью по-русски, чем привлекла внимание Эвы. Их история легла в основу дальнейшей экранизации.

Роль маленькой Маруси исполнила настоящая Мари-Изабель.

В ходе работы над картиной режиссер много импровизировала. Лариса допустила ее в свою жизнь и жизнь дочери. Поэтому многие кадры – это просто повседневная жизнь и приключения Ларисы и Маруси. Зритель видит мир глазами маленькой девочки, которая скитается по Парижу с мамой, и пытается чему-то научиться.

Главную роль – Ларисы – в ленте исполнила Динара Друкарова. До этого она была известна зрителю как актриса из фильма Балабанова «Про уродов и людей». Женщина сама живет во Франции и воспитывает двух детей. Актриса не раз говорила о том, что чувствует себя чужой в этой стране, и до сих пор находится в поиске себя.

Во время одной из сцен Лариса смотрит фильм, в котором играет Александр Абдулов. У ее реального прототипа в прошлом был короткий роман с известным актером. Женщина даже утверждала, что Мари-Изабель – его дочь.

В сюжете картины сохранили маршруты перемещений Маруси и мамы, основные события, которые происходили с ними, а также гардероб главных героев. Однако в фильм приукрасили художественным вымыслом, поэтому назвать ленту стопроцентно биографической нельзя.

Эва Перволовичи даже после завершения съемок продолжает поддерживать отношения с Ларисой и ее дочерью. Они часто созваниваются и обсуждают то, что происходит с ними.

Сама Лариса Штейнман вернулась в Россию. Но в настоящее время она переехала назад во Францию и работает в Марселе. Лариса – журналист, а также трудится над собственной книгой.

За съемки в фильме Марусе была положена заработная плата. Средства перечислены на банковский счет. Забрать их девочка сможет только после достижения совершеннолетия.

Маруся - так зовут маленькую девочку, дочку 38-летней Ларисы, бывшей фотомодели, которая живет во Франции, стране ее мечты, где она так долго и безуспешно ищет мужчину своей мечты. «Ma Roussie» - по-французски «моя Россия». Имя девочки так созвучно с названием ее страны, о которой пятилетняя Маруся почти ничего не помнит, разве что «там много снега, и они едят с бабушкой апельсины только зимой». Ее дом давно уже здесь во Франции, правда, у ее мамы здесь нет ни работы, ни крыши над головой. Иногда они даже не знают, где им переночевать. Но разве это важно? Главное, что они есть друг у друга. Мать и дочь. А значит все будет хорошо, если не сейчас, то в будущем точно.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 февраля 2013
Возраст 0+
Режиссер
Эва Перволовичи
В ролях
Георгий Баблуани
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Шарунас Бартас
Шарунас Бартас
Мари-Изабель Стейнман
Дуня Сычева
Дуня Сычева
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Маруся
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