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Постер фильма Ангелы Карли
6.7
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6.7

Ангелы Карли

, 2017
Kiss and Cry
Канада / драма, мелодрама, биография, спорт / 18+
Постер фильма Ангелы Карли
6.7

О фильме

История 18-летней фигуристки и певицы Карли Аллисон, вошедшей в историю благодаря своей борьбе с редчайшим видом саркомы.

В ролях

Бриттани Бристоу
Riley Allison
Сара Фишер
Carley Allison
Люк Билык
John Servinis
Шанталь Кревязюк
May Allison
Серджо Ди Зио
Mark Allison
Юлия Томазоне
Samantha Allison
Brian Paul
Dr. Klein
Наоми Сникус
Sophie Wexner
Дэннис Акаяма
Shin Amano
Peter Snider
Mr. Bowman
Режиссер Шон Цистерна
Сценарист Willem Wennekers
Композитор Carley Allison, Кейси Маньера-Куэйл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 31 августа 2017
Премьера в мире 10 февраля 2017
Бюджет $1 100 000
Производство Mythic Productions, PurpleDOG
Другие названия
Kiss and Cry, Beijar e Chorar, Besa y llora, Garder le sourire, Kiss & Cry, Pasión sobre hielo, Ангелы Карли, 亲吻与哭泣

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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