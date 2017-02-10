В ролях
Бриттани Бристоу
Riley Allison
Шанталь Кревязюк
May Allison
Серджо Ди Зио
Mark Allison
Юлия Томазоне
Samantha Allison
Наоми Сникус
Sophie Wexner
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Шон Цистерна
Сценарист
Willem Wennekers
Композитор
Carley Allison, Кейси Маньера-Куэйл
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
31 августа 2017
Премьера в мире
10 февраля 2017
Бюджет
$1 100 000
Производство
Mythic Productions, PurpleDOG
Другие названия
Kiss and Cry, Beijar e Chorar, Besa y llora, Garder le sourire, Kiss & Cry, Pasión sobre hielo, Ангелы Карли, 亲吻与哭泣