Русская сказочная красавица Наталья Седых («Морозко») и профессиональный спортсмен Александр Горелик в спортивной драме Виктора Соколова «Голобуй лед», которую вы можете посмотреть онлайн. Картина рассказывает об изнанке большого спорта, о том, что фигурное катание – это не только красивое и торжественное, идеально выстроенное выступление перед публикой, но и долгие изнурительные тренировки, и закулисная борьба, и горячие переживания на холодном льду. Главные герои Лена и Сергей Берестовы – профессиональные фигуристы. После поражения на чемпионате Европы что-то ломается в душе Лены, и она собирается покинуть большой спорт, не в силах больше выносить многочасовые тренировки. Вместо того чтобы ободрить жену и вернуть ей веру в победу и любовь к фигурному катанию, ее супруг Сергей начинает искать себе новую партнершу на предстоящие выступления, не собираясь оставлять дело всей своей жизни. Лена тяжело переживает это, считая Сергея предателем. Но у него с новой партнершей Линой все далеко не идеально гладко, ведь в фигурном катании надо чувствовать душу напарника. Смогут ли герои остаться верными и спорту, и друг другу, и самим себе перед лицом серьезных проблем?