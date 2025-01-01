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Голубой лед

Goluboy lyod 18+
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О фильме

Русская сказочная красавица Наталья Седых («Морозко») и профессиональный спортсмен Александр Горелик в спортивной драме Виктора Соколова «Голобуй лед», которую вы можете посмотреть онлайн. Картина рассказывает об изнанке большого спорта, о том, что фигурное катание – это не только красивое и торжественное, идеально выстроенное выступление перед публикой, но и долгие изнурительные тренировки, и закулисная борьба, и горячие переживания на холодном льду. Главные герои Лена и Сергей Берестовы – профессиональные фигуристы. После поражения на чемпионате Европы что-то ломается в душе Лены, и она собирается покинуть большой спорт, не в силах больше выносить многочасовые тренировки. Вместо того чтобы ободрить жену и вернуть ей веру в победу и любовь к фигурному катанию, ее супруг Сергей начинает искать себе новую партнершу на предстоящие выступления, не собираясь оставлять дело всей своей жизни. Лена тяжело переживает это, считая Сергея предателем. Но у него с новой партнершей Линой все далеко не идеально гладко, ведь в фигурном катании надо чувствовать душу напарника. Смогут ли герои остаться верными и спорту, и друг другу, и самим себе перед лицом серьезных проблем?

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 5 января 1970
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Goluboy lyod, Blaues Eis, Blue Ice, Голубой лёд
Режиссер
Виктор Соколов
В ролях
Александр Горелик
Мэр Гаршнек
Анатолий Бабенко
Наталья Седых
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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