Анюта, 1982

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - по мотивам рассказа А.П.Чехова "Анна на шее". Развернуть Фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина. Развернуть 8.5 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1 Продолжительность 1 час 11 минут Год выпуска 1982 Премьера в мире 1 января 1982 Режиссер Александр Белински В ролях Екатерина Максимова Владимир Васильев Гали Абайдулов Джон Марковский Все актеры и съемочная группа

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