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Анюта, 1982

1982 / СССР
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть О фильме
- по мотивам рассказа А.П.Чехова "Анна на шее".
Фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина.
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 января 1982
Режиссер
Александр Белински
В ролях
Екатерина Максимова
Владимир Васильев
Гали Абайдулов
Джон Марковский
Все актеры и съемочная группа
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