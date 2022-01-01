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Анюта
Анюта, 1982
1982 / СССР
8.5
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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О фильме
- по мотивам рассказа А.П.Чехова "Анна на шее".
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Фильм-балет на музыку Валерия Гаврилина.
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8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
1 января 1982
Режиссер
Александр Белински
В ролях
Екатерина Максимова
Владимир Васильев
Гали Абайдулов
Джон Марковский
Все актеры и съемочная группа
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