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Заштатный городишко спит непробудным сном. Не спит только молодая жена пожилого провизора Черномордика, содержателя аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идёт к ней. Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги. Немного погодя за окном показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше… Через мгновение в аптеке раздается звонок, и взволнованная аптекарша открывает дверь офицерам. Молодой офицер Обтёсов заказывает мятных лепешек на 15 копеек. А более опытный доктор затевает непринужденную беседу. И вот уже на столике появляется бутылка вина, и молоденькая аптекарша соглашается выпить капельку…