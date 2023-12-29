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Постер фильма Аптекарша
6.6
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6.6

Аптекарша

, 1964
Aptekarsha
СССР / драма, короткометражный / 18+
Постер фильма Аптекарша
6.6

О фильме

Заштатный городишко спит непробудным сном. Не спит только молодая жена пожилого провизора Черномордика, содержателя аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идёт к ней. Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги. Немного погодя за окном показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше… Через мгновение в аптеке раздается звонок, и взволнованная аптекарша открывает дверь офицерам. Молодой офицер Обтёсов заказывает мятных лепешек на 15 копеек. А более опытный доктор затевает непринужденную беседу. И вот уже на столике появляется бутылка вина, и молоденькая аптекарша соглашается выпить капельку…

В ролях

Борис Иванов
Борис Иванов
Юрий Катин-Ярцев
Юрий Катин-Ярцев
Тамара Совчи
Александр Январев
Режиссер Станислав Говорухин
Сценарист Станислав Говорухин, Антон Павлович Чехов
Композитор Yuri Matskevich
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 1 января 1964
Другие названия
Aptekarsha, Аптекарша

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 декабря 2023

Отзывы о фильме

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