Мадагаскар
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Мадагаскар
Irina Uvarova
27 марта 2021, 10:20
Вы вообще работаете нет?
27 марта 2021, 10:20
Cry Sky
10 апреля 2021, 23:50
Сегодня ходили на MORTAL COMBAT в зал#1
Первое, что бросилось в глаза это поднятый к потолку экран!!!
Да так, что голову нужно задирать, словно на звёзды...на первых рядах вообще нереально сидеть и смотреть.
Второе, и не менее раздражающее, это отвратительная картинка, расплывающиеся образы, словно у вас плохое зрение...да и звук был не ахти...
10 апреля 2021, 23:50
