Скидки и акции в кинотеатре Мадагаскар

Инвалидам и ветеранам ВОВ

Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Десяточка

Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям до 5-ти лет

Дети до 5 лет имеют право на дисконт 100%, если они не занимают отдельного места, при сопровождении взрослого, либо ребенка от 14 лет. Билет ребенку до 5 лет не продается. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам

Пенсионеры имеют право на дисконт 15% на любой фильм в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения

В день своего рождения любой зритель имеет право на дисконт 50% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
