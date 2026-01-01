Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 5 лет имеют право на дисконт 100%, если они не занимают отдельного места, при сопровождении взрослого, либо ребенка от 14 лет. Билет ребенку до 5 лет не продается. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионеры имеют право на дисконт 15% на любой фильм в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
В день своего рождения любой зритель имеет право на дисконт 50% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.