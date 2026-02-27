Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мадагаскар»

Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
16:15 от 350 ₽ 20:55 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:30 от 400 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:15 от 250 ₽ 12:00 от 270 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:05 от 250 ₽ 11:40 от 250 ₽ 17:20 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:05 от 270 ₽ 18:15 от 400 ₽ 20:40 от 400 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:05 от 250 ₽ 17:10 от 350 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
13:50 от 270 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:15 от 250 ₽ 12:20 от 270 ₽ 14:25 от 270 ₽ 16:30 от 350 ₽ 18:35 от 400 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
19:05 от 400 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:05 от 270 ₽ 15:20 от 350 ₽ 18:55 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
13:15 от 270 ₽ 15:15 от 350 ₽ 20:55 от 400 ₽
