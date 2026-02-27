Оповещения от Киноафиши
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
ужасы
2026, США
2D
16:15
от 350 ₽
20:55
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
20:30
от 400 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:15
от 250 ₽
12:00
от 270 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:05
от 250 ₽
11:40
от 250 ₽
17:20
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:05
от 270 ₽
18:15
от 400 ₽
20:40
от 400 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:05
от 250 ₽
17:10
от 350 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
13:50
от 270 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:15
от 250 ₽
12:20
от 270 ₽
14:25
от 270 ₽
16:30
от 350 ₽
18:35
от 400 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
19:05
от 400 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:05
от 270 ₽
15:20
от 350 ₽
18:55
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
13:15
от 270 ₽
15:15
от 350 ₽
20:55
от 400 ₽
