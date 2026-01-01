Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Тольятти
1
Вега-фильм
ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
4 отзыва
2
Мадагаскар
ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
2 отзыва
3
Фактор кино
ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
4
Аэрохолл
ул. Баныкина, 74, ТРЦ «Аэрохолл»
2 отзыва
5
Mori Cinema
Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
14 отзывов
6
Космос
ул. Карла Маркса, 57
1 отзыв
