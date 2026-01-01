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ТРЦ «Мадагаскар»

ТРЦ «Мадагаскар»
Адрес
г. Тольятти, ул. Льва Яшина, д. 14
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Фотографии ТРЦ «Мадагаскар»

ТРЦ «Мадагаскар» - современный четырехуровневый торгово-развлекательный центр в Тольятти площадью более 22 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Мадагаскар» расположен в Автозаводском районе Тольятти на улице Льва Яшина в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Мадагаскар» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (магазин для всей семьи «TAKKO», Gloria Jeans, «Твое», Joymiss, «Обувь.com», «КАРИ», Milavitsa, XS, Vetranet, N.Z, Queens, Joy Miss, «Метида» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), фирменный магазин техники re:Store, магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров («БегемотиК» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны («Мир золота», «Злато» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Мегафон», «Евросеть», «Телефон.ру» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, студия маникюра, салон красоты UNISON, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ24», «Альфа-Банк» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, химчистка, школа танцев, Почта России, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Мадагаскар» функционируют современный многозальный кинотеатр «Три пингвина», продовольственный супермаркет, мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Дочки-Сыночки», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS и др.), детский развлекательный центр «Мадагаскар park», скалодром, кружок робототехники «Робомастер» и семейный развлекательный аттракцион «Тайм-мания».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (суши-бар IL Sush-ka, ресторан «Макдоналдс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Мадагаскар» есть бесплатная автомобильная парковка на 400 машиномест.

Адрес:
г. Тольятти, ул. Льва Яшина, д. 14

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Мадагаскар» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Льва Яшина до остановки «Северо-Восточная»

  • на автобусах № 2, 76, 77
  • на маршрутках № 90, 96, 99, 105, 106к, 109, 116, 118, 119, 127, 129, 152, 154, 164, 166, 175, 302, 311, 314, 333

2. На любом общественном транспорте, идущем по Южному шоссе до остановки «21-й квартал»

  • на автобусах № , 4, 12, 13, 21, 22, 48э, 73
  • на маршрутках № 92, 93 к, 97, 98, 100, 108, 114, 123, 124, 125, 132, 137, 165, 182, 183, 301, 308, 313, 392, 505
  • на троллейбусах № 5, 5к, 18, 19

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Мадагаскар»: 10.00 – 21.00;
Детский развлекательный центр «Мадагаскар парк»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Три пингвина»: 10.00 – 00.00;
Суши-бар траттория IL Sush-ka: 12.00 – 00.00;
Ресторан «Макдоналдс»: 07.00 – 00.00.

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