Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Тольятти Кинотеатры Космос Отзывы о кинотеатре Космос

Отзывы о кинотеатре Космос

Отзывы о кинотеатре Космос Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
dalyan888 30 августа 2019, 17:32
Здравствуйте!Мы всей семьей часто ходим в кинотеатр "Космос". У нас есть карта гостя на скидку . Обычно всегда все было хорошо. Но сегодня в день рожденье дочери пошли на фильм в 17.55 "Трудности выживания", на кассе дочь подала паспорт, т.к в день рожденья билет в подарок и на еще 2 билета я сразу подала карту гостя, но девушка на кассе пробила нам 2 билета без скидки, наверное решила, что итак третий бесплатно. Когда я ее спросила, почему билеты без скидки, она сказала , что карту потом подали, но я карту отдала сразу!!!Билеты возвращать она не стала и разницу тоже!Мелочь, но праздник был испорчен! Хотели уйти в другой кинотеатр, но все таки день рождение еще планировали отмечать.
30 августа 2019, 17:32 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Mori Cinema 14 комментариев
Вега-фильм 4 комментария
Аэрохолл 2 комментария
Мадагаскар 2 комментария
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше