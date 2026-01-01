Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Космос
ул. Карла Маркса, 57
350 метров
Аэрохолл
ул. Баныкина, 74, ТРЦ «Аэрохолл»
2.6 км
Mori Cinema
Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
4.2 км
Мадагаскар
ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
5.5 км
Фактор кино
ул. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал»
7.2 км
Вега-фильм
ул. Юбилейная, 40, МТДЦ «Вега»
9.7 км
Синема 5 Жигулёвск
г. Жигулевск, ул. Песочная, 11, ТРЦ «Озон»
12.4 км
Шигонский
с. Шигоны, ул. Советская, 131
51.3 км
Художественный
ул. Куйбышева, 105
57.1 км
Параллель
пр-т Победы, 1Ж
57.8 км
Центр Кино
ул. Советская, 21
58.5 км
Точка Синема
ул. Казачья, 36, ТРЦ «Точка-сити»
58.6 км
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