Скидки в кинотеатрах Тольятти

Билеты для детей / Вега-фильм С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для пенсионеров / Вега-фильм С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Билеты для школьников / Вега-фильм С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День рождения / Вега-фильм При покупке одного билета в день рождения именинника – второй билет в подарок. Скидка действует при предъявлении паспорта, водительских прав или иного документа, удостоверяющего дату рождения и личность именинника. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День студента / Вега-фильм В среду билет по цене 100 рублей при предъявлении студенческого билета на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Третий не лишний / Вега-фильм Во вторник при покупке 2-х билетов, третий в подарок. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День влюблённых / Вега-фильм Во вторник скидка 50% при покупке одного билета в LOVE SEAT – зону. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

КиноВторник / Фактор кино Во вторник билеты на все* фильмы по 150 рублей. Данная акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.

Коллективное посещение / Фактор кино Скидка 10-20% на каждый билет! 1 сопровождающий на компанию - бесплатно. Прием заявок по телефону: 8-963-919-46-41

Детский билет / Фактор кино Детский билет всего за 120 рублей, действует во все дни недели, кроме праздничных дней. Предложение действует: - детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы без ограничения по времени. - бесплатно, в сопровождении взрослых, на 2D и 3D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+», допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зрительном зале.

Специальная цена на билеты для пенсионеров, ветеранов ВОВ / Фактор кино Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями могут приобрести кинобилеты по специальной цене 150 рублей. при предъявлении одного из указанных ниже документов (ЛЮБОГО): - пенсионное свидетельство; -ветеран боевых действий; - справка пенсионера; - пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих; - паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам - от 55 лет, мужчинам – от 60 лет); - свидетельство ветерана труда; - пенсионный проездной с фотографией (для регионов, где такие есть);

Скидка студентам / Фактор кино Студенты могут приобрести кинобилет по цене 150 рублей при предъявлении студенческого. Предложение действует: - с понедельника по среду (кроме предпраздничных и праздничных дней) - на сеансы фильмов любого формата, во всех залах; - не более 1 (одного) кинобилета на один студенческий билет.

Кино в подарок на День рождения / Фактор кино Дарим билет в кино. Акция действует за день до/после дня рождения, в день рождения. Не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.

Скидка 30% для многодетных семей / Фактор кино Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой "-30%" на кинобилеты при предъявлении соответствующего документа (но не менее 120 рублей за билет). Предложение действует: - с понедельника по пятницу - на сеансы фильмов любого формата без ограничения во времени, во всех залах;

Инвалидам и ветеранам ВОВ / Мадагаскар Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Десяточка / Мадагаскар Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям до 5-ти лет / Мадагаскар Дети до 5 лет имеют право на дисконт 100%, если они не занимают отдельного места, при сопровождении взрослого, либо ребенка от 14 лет. Билет ребенку до 5 лет не продается. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам / Мадагаскар Пенсионеры имеют право на дисконт 15% на любой фильм в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения / Мадагаскар В день своего рождения любой зритель имеет право на дисконт 50% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка в день рождения / Космос ​При покупке билета получаете скидку 50% на один билет для именинника. Акция действует при предъявлении паспорта (документа, подтверждающего дату рождения) за 3 дня до/после Дня рождения.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Скидка студентам и школьникам / Космос С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Кинобудни / Космос Во вторник и среду все фильмы по акции "Кинобудни" всего за 150 рублей ! Фильмы, которые участвуют в акции можно узнать на кинокассе или позвонив по номеру 7777-31.

Скидка детям / Космос ​Детям 3-7 лет (включительно) на фильмы и мультфильмы (только 0+, 6+) стоимость билета фиксировано 150 рублей. Детям до 3-х лет без места (на руках у взрослого) в зал вход бесплатный. Билеты со скидкой доступны только при покупке взрослого билета. На один билет для взрослого - не более 3-х детских билетов. Желательно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка. ​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Скидка группам / Космос ​Билеты для группы от 15 человек по предварительному бронированию по тел. 77-77-31 действует специальная цена на билеты. 1 сопровождающий на группу детей от 15 человек допускается на сеанс бесплатно.​

Социальная скидка / Космос ​Для пенсионеров (ветеранов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями) на все сеансы с понедельника по воскресенье цена билета 150 рублей. На одно удостоверение - один билет со скидкой. Не действует на спецпроекты кинотеатра (кинофестивали, концерты, документальное кино и т.д).​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.