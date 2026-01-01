Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Тольятти

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Тольятти, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Билеты для детей / Вега-фильм

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) детям до 5 лет – вход бесплатный. Детям с 5 до 7 лет включительно билет по цене 100 рублей на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Билеты для пенсионеров / Вега-фильм

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении пенсионного удостоверения на все сеансы. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Билеты для школьников / Вега-фильм

С понедельника по четверг (с 10:00 по 18:00) билет по цене 100 рублей при предъявлении школьного пропуска на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам
День рождения / Вега-фильм

При покупке одного билета в день рождения именинника – второй билет в подарок. Скидка действует при предъявлении паспорта, водительских прав или иного документа, удостоверяющего дату рождения и личность именинника. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
День студента / Вега-фильм

В среду билет по цене 100 рублей при предъявлении студенческого билета на все сеансы. Обращайте внимание на возрастные ограничения фильмов. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Третий не лишний / Вега-фильм

Во вторник при покупке 2-х билетов, третий в подарок. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

День влюблённых / Вега-фильм

Во вторник скидка 50% при покупке одного билета в LOVE SEAT – зону. Кроме фильмов в 3D формате. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

КиноВторник / Фактор кино

Во вторник билеты на все* фильмы по 150 рублей. Данная акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.

Коллективное посещение / Фактор кино

Скидка 10-20% на каждый билет! 1 сопровождающий на компанию - бесплатно. Прием заявок по телефону: 8-963-919-46-41

Коллективные заявки
Детский билет / Фактор кино

Детский билет всего за 120 рублей, действует во все дни недели, кроме праздничных дней. Предложение действует: - детские кинобилеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" на сеансы без ограничения по времени. - бесплатно, в сопровождении взрослых, на 2D и 3D-сеансы фильмов с возрастными ограничениями «0+» и «6+», допускаются дети до 3-х лет включительно при условии, что они не занимают отдельного места в зрительном зале.

Детям
Специальная цена на билеты для пенсионеров, ветеранов ВОВ / Фактор кино

Пенсионеры и зрители с ограниченными возможностями могут приобрести кинобилеты по специальной цене 150 рублей. при предъявлении одного из указанных ниже документов (ЛЮБОГО): - пенсионное свидетельство; -ветеран боевых действий; - справка пенсионера; - пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих; - паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам - от 55 лет, мужчинам – от 60 лет); - свидетельство ветерана труда; - пенсионный проездной с фотографией (для регионов, где такие есть);

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Скидка студентам / Фактор кино

Студенты могут приобрести кинобилет по цене 150 рублей при предъявлении студенческого. Предложение действует: - с понедельника по среду (кроме предпраздничных и праздничных дней) - на сеансы фильмов любого формата, во всех залах; - не более 1 (одного) кинобилета на один студенческий билет.

Студентам
Кино в подарок на День рождения / Фактор кино

Дарим билет в кино. Акция действует за день до/после дня рождения, в день рождения. Не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом.

В день рождения
Скидка 30% для многодетных семей / Фактор кино

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой "-30%" на кинобилеты при предъявлении соответствующего документа (но не менее 120 рублей за билет). Предложение действует: - с понедельника по пятницу - на сеансы фильмов любого формата без ограничения во времени, во всех залах;

Многодетным семьям
Инвалидам и ветеранам ВОВ / Мадагаскар

Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам Ветеранам ВОВ
Десяточка / Мадагаскар

Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Детям до 5-ти лет / Мадагаскар

Дети до 5 лет имеют право на дисконт 100%, если они не занимают отдельного места, при сопровождении взрослого, либо ребенка от 14 лет. Билет ребенку до 5 лет не продается. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Пенсионерам / Мадагаскар

Пенсионеры имеют право на дисконт 15% на любой фильм в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
В день рождения / Мадагаскар

В день своего рождения любой зритель имеет право на дисконт 50% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Скидка в день рождения / Космос

​При покупке билета получаете скидку 50% на один билет для именинника. Акция действует при предъявлении паспорта (документа, подтверждающего дату рождения) за 3 дня до/после Дня рождения.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

В день рождения
Скидка студентам и школьникам / Космос

С понедельника по воскресенье билет по 150 рублей при предъявлении студенческого или справки из школы (паспорта / свидетельства о рождении), а также по картам ISIC. На один предъявленный документ из списка - один билет со скидкой. Не действует в предпраздничные и праздничные дни и на спецпроекты кинотеатра.​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Школьникам Студентам
Кинобудни / Космос

Во вторник и среду все фильмы по акции "Кинобудни" всего за 150 рублей ! Фильмы, которые участвуют в акции можно узнать на кинокассе или позвонив по номеру 7777-31.

Скидка детям / Космос

​Детям 3-7 лет (включительно) на фильмы и мультфильмы (только 0+, 6+) стоимость билета фиксировано 150 рублей. Детям до 3-х лет без места (на руках у взрослого) в зал вход бесплатный. Билеты со скидкой доступны только при покупке взрослого билета. На один билет для взрослого - не более 3-х детских билетов. Желательно иметь документ, подтверждающий возраст ребёнка. ​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Детям
Скидка группам / Космос

​Билеты для группы от 15 человек по предварительному бронированию по тел. 77-77-31 действует специальная цена на билеты. 1 сопровождающий на группу детей от 15 человек допускается на сеанс бесплатно.​

Коллективные заявки
Социальная скидка / Космос

​Для пенсионеров (ветеранов, инвалидов и людей с ограниченными возможностями) на все сеансы с понедельника по воскресенье цена билета 150 рублей. На одно удостоверение - один билет со скидкой. Не действует на спецпроекты кинотеатра (кинофестивали, концерты, документальное кино и т.д).​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Скидка 10% по карте постоянного гостя / Космос

​Карту выдают в кассе всем гостям. Скидка 10% не действует на фильмы по акции Фильм Дня и спецпроекты кинотеатра (кинофестивали, концерты, документальное кино и т.д).​ Для получения билетов по акции, сообщите кассиру о вашей скидке до момента совершения покупки. Акции и скидки не действуют на меморандумные фильмы.

Владельцам карт
По категориям
По дням недели
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше