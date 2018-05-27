Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Mori Cinema

Отзывы о кинотеатре Mori Cinema

Отзывы о кинотеатре Mori Cinema Вся информация о кинотеатре
Гуля Кумукова 27 мая 2018, 06:58
26.05.18 посетила ваш кинотеатр в городе Тольятти в ТЦ ПАРК ХАУС. Третий зал, фильм Мстители , 26.05.18 в 21:45. Время начала сеанса было указано в билете и в афише 21:45., по факту начало было в 22:00. Опоздание на 15 минут, контролер и администратор сетовали на технические неполадки, о которых они НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, то есть зрители сидели в ожидании 15минут не понимая что происходит. Нас не уведомили об этом.
Далее, в зале было ХОЛОДНО! Температура в зале, как сказала контролер, выставлена 18 градусов и что эту температуру выставляет ТЦ ПАРК ХАУС. Она была намного ниже, ощущалось как 9-10 градусов. Администратор толком ни на что ответить не могла. Примите меры, зрители были возмущены! Задержали сеанс, не уведомили что произошло, температуру в зале не регулируют!
27 мая 2018, 06:58 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2018, 11:12
в ответ на сообщение Гуля Кумукова от 27 мая 2018, 06:58
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Передадим его в кинотеатр в ближайшее время!
28 мая 2018, 11:12 Ответить
Елена Есакова 1 ноября 2018, 10:38
Добрый день.

Вчера, 31.10.2018 довелось посетить кинотеатр на просмотре фильма "Богемская расподия", сейс 20:05. Просмотр удался. И вдруг на финальной позитивной ноте от просмотра, когда еще шли титры и звучала музыка, в зал ворвались уборщицы со словами "Сеанс окончен, освободите зал, нам надо убрать его за 5 минут".
Передайте, пожалуйста, пожелание администрации кинотеатра организовать работу уборщиков без помех зрителям, научить их правилам хорошего тона и предусмотреть случаи компенсации стоимости билета, в том числе этот

Спасибо.
1 ноября 2018, 10:38 Ответить
Киноафиша.инфо 21 ноября 2018, 12:58
в ответ на сообщение Елена Есакова от 1 ноября 2018, 10:38
Здравствуйте, Елена! Мы получили ответ от руководства кинотеатра: коллеги обещали разобраться в ситуации и предотвратить возникновение подобных случаев в будущем. Надеемся, так и будет!
21 ноября 2018, 12:58 Ответить
elviramustafaeva230888 29 октября 2019, 20:41
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 21 ноября 2018, 12:58
Добрый день! Как я могу позвонить в кинотеатра ?
29 октября 2019, 20:41 Ответить
Юлия Поветкина 7 декабря 2019, 07:49
Оценка
05.12.2020 г. мы с мужем впервые посетили кинотеатр в Парк Хаусе Mori Cinema , ходили на премьеру фильма РЖЕВ. Билеты приобрели через Киноход за день до похода в кино. За два часа до премьеры, мне на телефон пришло сообщение о том, что бы мы не забыли , что у нас сегодня куплены билеты на премьеру фильма. И здесь началось самое интересное: по приезду в кинотеатр администратор стала объяснять нам что у них изменилось расписание фильмов из за премьеры фильма Джуманджи( выход которого будет только 12.12.2020 г), поэтому фильм на который мы пришли переносится на 5 мин. Это не страшно, сказали мы. НО оказывается наши билеты ,купленные через Киноход на этот сеанс не актуальны!!!!! Администратор стала говорить, что это технические неполадки и сайт Кинохода должен был нас предупредить об этом!!!! Нам пришлось отказаться от билетов купленных заранее, приобретать билеты непосредственно в самом кинотеатре. Возврат денег за ранее купленные билеты нам обещали вернуть в течении 3-5 дней. Дальше стало еще интереснее: билеты купили в первый зал ( красный ) ! и о боже !!! какая там грязь!!! Неудобные кресла ( спинка просто того и гляди ляжет на колени сидящего сзади человека), грязные сиденья и подстаканники. На премьере 05.12.2020 г сеанс на 19,35 было всего 10! человек. ДЕСЯТЬ!!!!! Вопрос к администрации кинозала : Почему при таком количестве посетителей этого фильма ,нас не могли посадить с билетами купленными заранее? Мы спокойно могли сесть на любые свободные места!
Итог: испорченное настроение на весь вечер и ужасное впечатление о самом кинозале Mori Cinema.
7 декабря 2019, 07:49 Ответить
Юлия Поветкина 7 декабря 2019, 07:55
Оценка
Забыла дописать, что после просмотра фильма мне на телефон пришло смс от Киноход с просьбой оценить свой поход в кино и оставить отзыв о фильме и кинотеатре! Фильм понравился , а вот кинотеатр ..... Надеюсь мой отзыв кому нибудь пригодиться.
7 декабря 2019, 07:55 Ответить
Любовь Правосудова 8 февраля 2021, 18:44
Добрый день!
Я пенсионер. 26 января мне продали билет на фильм за 120 руб вместо 70 руб (по льготе) Получается льготы НЕ РАБОТАЮТ((
8 февраля 2021, 18:44 Ответить
Любовь Правосудова 8 февраля 2021, 18:52
Забыла дописать сеанс на фильм 16 час 7 ряд 8 место.
8 февраля 2021, 18:52 Ответить
Solovei Solovei 13 марта 2021, 13:47
Ходили на том и джери ,все супер )кинотеатр в парк хаусе отличный )Тольятти
13 марта 2021, 13:47 Ответить
User 12 августа 2021, 14:14
Оценка
👌
12 августа 2021, 14:14 Ответить
User 12 августа 2021, 14:15
Оценка
Хотела узнать кинотеатр уже работает???
12 августа 2021, 14:15 Ответить
chibizova.nastya.2007 4 сентября 2021, 08:14
Оценка
Лучший кинотеатр!
4 сентября 2021, 08:14 Ответить
noobsilove1 14 августа 2025, 02:10
Оценка
Здравствуйте, 01.08.2025 ходил с другом на фильм Фантастическая четвёрка: Первые шаги всё супер занали 13,12 место когда сели и выключили свет с лева от меня в комнате где включают кино светил свет и он мешал смотреть так то ТЦ и Mori Cinema, Кинобар час Кинотеатр нормальной

P.S Было холодно
14 августа 2025, 02:10 Ответить
