Вега-фильм
Отзывы о кинотеатре Вега-фильм
Отзывы о кинотеатре Вега-фильм
Евгений Кузьменков
8 октября 2020, 10:09
Оценка
хороший, удобный кинотеатр, за что его люблю - это звук. поэтому и еду именно туда через полгорода.
8 октября 2020, 10:09
0
0
Ответить
maggybrown
19 марта 2021, 23:10
Куда девалось расписание сеансов? Раньше было на этом сайте...
19 марта 2021, 23:10
0
0
Ответить
Любовь и Николай Сапрыкины (Банникова)
15 марта 2024, 11:40
Оценка
Очень любим кинотеатр, посещаем всё премьеры семьёй, рекомендую
15 марта 2024, 11:40
0
0
Ответить
User
2 ноября 2024, 22:36
Оценка
А еали одному етсь 15 лет а другим по 14 впустят?
2 ноября 2024, 22:36
0
0
Ответить
