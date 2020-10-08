Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Вега-фильм

Отзывы о кинотеатре Вега-фильм

Отзывы о кинотеатре Вега-фильм
Евгений Кузьменков 8 октября 2020, 10:09
Оценка
хороший, удобный кинотеатр, за что его люблю - это звук. поэтому и еду именно туда через полгорода.
8 октября 2020, 10:09 Ответить
maggybrown 19 марта 2021, 23:10
Куда девалось расписание сеансов? Раньше было на этом сайте...
19 марта 2021, 23:10 Ответить
Любовь и Николай Сапрыкины (Банникова) 15 марта 2024, 11:40
Оценка
Очень любим кинотеатр, посещаем всё премьеры семьёй, рекомендую
15 марта 2024, 11:40 Ответить
User 2 ноября 2024, 22:36
Оценка
А еали одному етсь 15 лет а другим по 14 впустят?
2 ноября 2024, 22:36 Ответить
