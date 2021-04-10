Кинотеатр «Мадагаскар» в Тольятти основался на третьем этаже торгового центра «Мадагаскар» по адресу ул. Льва Яшина, д. 14.
Мультиплекс предусматривает пять комфортабельных кинозалов, их общая вместительность - 469 зрительных мест. Основные жанры – это мюзикл, мистика, детектив, комедия, драма и другое. Помимо показа кинофильмов в киноцентре проводятся разнообразные мероприятия, которые будут интересны, как детям, так и взрослым. В основном это повторы любимых кинокартин, фотосессии и веселые розыгрыши.
Благодаря современному кинопроекционному оборудованию, можно просмотреть фильмы в 3D формате. Этот цифровой формат позволит зрителям ощутить всю мощность и объемность происходящего на экране.
В холле киноцентра имеется кино-бар, в котором продается вкуснейший попкорн и разнообразные закуски с напитками.
Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Первое, что бросилось в глаза это поднятый к потолку экран!!!
Да так, что голову нужно задирать, словно на… Читать дальше…