Адрес
г. Тольятти, ул. Льва Яшина, 14, ТРК «Мадагаскар»
Телефон

+7 (8482) 33-30-00 / автоинформатор

Билеты от 270 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Мадагаскар»

О кинотеатре

Кинотеатр «Мадагаскар» в Тольятти основался на третьем этаже торгового центра «Мадагаскар» по адресу ул. Льва Яшина, д. 14.

Мультиплекс предусматривает пять комфортабельных кинозалов, их общая вместительность  - 469 зрительных мест. Основные жанры – это мюзикл, мистика, детектив, комедия, драма и другое. Помимо показа кинофильмов в киноцентре проводятся разнообразные мероприятия, которые будут интересны, как детям, так и взрослым. В основном это повторы любимых кинокартин, фотосессии и веселые розыгрыши.
Благодаря современному кинопроекционному оборудованию, можно просмотреть фильмы в 3D формате. Этот цифровой формат позволит зрителям ощутить всю мощность и объемность происходящего на экране.

В холле киноцентра имеется кино-бар, в котором продается вкуснейший попкорн и разнообразные закуски с напитками.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
8.8 Оцените
16 голосов
Расписание сеансов в кинотеатре Мадагаскар
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 2 сеанса
16:15 от 300 ₽ 20:55 от 350 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:30 от 350 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 1 сеанс
17:20 от 300 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 3 сеанса
14:05 от 270 ₽ 18:15 от 350 ₽ 20:40 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Cry Sky 10 апреля 2021, 23:50
Сегодня ходили на MORTAL COMBAT в зал#1
Первое, что бросилось в глаза это поднятый к потолку экран!!!
Да так, что голову нужно задирать, словно на… Читать дальше…
Irina Uvarova 27 марта 2021, 10:20
Вы вообще работаете нет?
Скидки в кинотеатре
Инвалидам и ветеранам ВОВ

Инвалиды и участники ВОВ имеют право на дисконт 50% на любой фильм, кроме меморандумных, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам Ветеранам ВОВ
Десяточка

Группам зрителей от 10 человек дисконт 15% на любой фильм, в любой день, на любой сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Детям до 5-ти лет

Дети до 5 лет имеют право на дисконт 100%, если они не занимают отдельного места, при сопровождении взрослого, либо ребенка от 14 лет. Билет ребенку до 5 лет не продается. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Фильмы в кинотеатре Мадагаскар

Сегодня 3
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
16:15 от 300 ₽ 20:55 от 350 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:30 от 350 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:20 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
