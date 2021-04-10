Кинотеатр «Мадагаскар» в Тольятти основался на третьем этаже торгового центра «Мадагаскар» по адресу ул. Льва Яшина, д. 14.



Мультиплекс предусматривает пять комфортабельных кинозалов, их общая вместительность - 469 зрительных мест. Основные жанры – это мюзикл, мистика, детектив, комедия, драма и другое. Помимо показа кинофильмов в киноцентре проводятся разнообразные мероприятия, которые будут интересны, как детям, так и взрослым. В основном это повторы любимых кинокартин, фотосессии и веселые розыгрыши.

Благодаря современному кинопроекционному оборудованию, можно просмотреть фильмы в 3D формате. Этот цифровой формат позволит зрителям ощутить всю мощность и объемность происходящего на экране.



В холле киноцентра имеется кино-бар, в котором продается вкуснейший попкорн и разнообразные закуски с напитками.