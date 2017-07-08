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Ольга
8 июля 2017, 17:57
Оценка
Сегодня с сыном посетили кинотеатр "Европа" мягко говоря остались в шоке от грубости и неумения донести информацию до людей, обслуживающего персонала. Это самый худший кинотеатр!
8 июля 2017, 17:57
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Киноафиша.инфо
10 июля 2017, 12:08
в ответ на сообщение
Ольга от 8 июля 2017, 17:57
Ольга, здравствуйте!
Благодарим за ваш отзыв, свяжемся с администрацией кинотеатра в ближайшее время.
10 июля 2017, 12:08
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Светлана Покутных
18 мая 2018, 17:47
Добрый день! Вчера удалось побывать на просмотре фильма Мстители" время 13:00 или около двух. Фильм 16+, но почему то на просмотрели фильма оказались дете до 6 лет, в сопровождении родителей.
18 мая 2018, 17:47
0
1
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Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:42
в ответ на сообщение
Светлана Покутных от 18 мая 2018, 17:47
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв.
21 мая 2018, 14:42
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Дмитрий Диких
11 июня 2018, 19:38
Оценка
Пошёл на хан соло 2d в Европу (на этом сайте указано что он 2d) специально в своих очках (мне неудобно нацеплять на очки с диоптриями ещё одни). На входе раздают 3D очки. Ок думаю сяду поближе просто.
Не сработало. В них изображение было настолько темным что я к середине фильма увидел что ‘спойлер’ играет харельсон :) сделайте с этим что либо был на других сеансах таких проблем не было. Впечатление не то что испорчено короч, а просто уничтожено
11 июня 2018, 19:38
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Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 12:03
в ответ на сообщение
Дмитрий Диких от 11 июня 2018, 19:38
Добрый день! Благодарим вас за отзыв.
13 июня 2018, 12:03
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Данил Стоякин
1 ноября 2019, 21:59
хотел сходить на фильм симейка аддамс.И выяснилось что его в Европе нету ,но в других кинотеатрах она есть ,а какой то терминатор есть,что за несправедливось и выходит такое мнение что персоналу всё равно.НА сайте есть фильмы эверест малифисэнта или таже Семейка Аддамс и их нету в кино ,но тупой терминатор и текст есть.Нстроение испорчено,расберитесь с этим.
1 ноября 2019, 21:59
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Алейск Грузоперевозки
5 ноября 2019, 06:07
Здравствуйте всегда ходим к вам в кинотеатр так как ездием из другого города он за 100 километров находиться приехали с сыном ему 17 хотели пойти на зомби ленд нас не пустили так как ему нет 18 но он же в сопровождение и касир хамил прям в грубой форме что мол если будите возмущаться вообще у все буду проверять паспорта у всех честно после такого больше идти не охото разберитесь со своим персоналом
5 ноября 2019, 06:07
2
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Евгений
12 августа 2023, 10:59
Незаконный , Zaмасочный режим действовал в этом заведении в 2022-ом году . Тряпочку на лицо нужно было надеть , чтобы смотреть то , что тут показывают . Издевательство над многонациональным народом и сделать ничего нельзя , либо подчиниться и пресмыкаться , либо сопротивляться , как это делали немногие .
12 августа 2023, 10:59
0
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Георгий Злобин
28 июня 2025, 16:20
Оценка
Сегодня пришли на фильм про Артек. Остались не довольны персоналом. Самый худший кинотеатр, что есть в России. Тетки которые пропускают грубят и отказываются идти на встречу.
28 июня 2025, 16:20
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tdzauhan
25 октября 2025, 14:17
в ответ на сообщение
Алейск Грузоперевозки от 5 ноября 2019, 06:07
где-нибудь где-нибудь модно модно посидеть по сидеть по сидеть по сидеть по сидеть по сидеть 🪑 потом потом потом потом ещё ещё ещё ещё ещё 🙈🥵🤣🤣 на на
25 октября 2025, 14:17
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Благодарим за ваш отзыв, свяжемся с администрацией кинотеатра в ближайшее время.
Не сработало. В них изображение было настолько темным что я к середине фильма увидел что ‘спойлер’ играет харельсон :) сделайте с этим что либо был на других сеансах таких проблем не было. Впечатление не то что испорчено короч, а просто уничтожено
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