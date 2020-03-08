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Cherkasova Maria
8 марта 2020, 14:23
Купили билеты в третий зал. Что сделали с кинотеатром..... Жуть. Где аварийный выход??? Единственный вход -выход через второй этаж..Если туда не попасть, то окажешься замурованным?
8 марта 2020, 14:23
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