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Отзывы о кинотеатре Мир

Отзывы о кинотеатре Мир Вся информация о кинотеатре
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Cherkasova Maria 8 марта 2020, 14:23
Купили билеты в третий зал. Что сделали с кинотеатром..... Жуть. Где аварийный выход??? Единственный вход -выход через второй этаж..Если туда не попасть, то окажешься замурованным?
8 марта 2020, 14:23 Ответить
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