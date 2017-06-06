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Отзывы о кинотеатре Pioneer Cinema

Отзывы о кинотеатре Pioneer Cinema Вся информация о кинотеатре
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Андрей Чехов 6 июня 2017, 21:58
Пришли первый раз в этот кинотеатр, на последний сеанс. Заходим в зал, в подлокотниках мусор, пакетики от салфеток, стаканы бумажные. Сел на свое кресло, а там оказалась неизвестная субстанция, крайне мерзкого вида, о которую я испачкался. После требования убрать мусор и грязь из зала, уборщица огрызалась, что не может все проверять и убирать. Администратор мямлит что-то нечленораздельное, мол давайте такси оплатим, давайте химчистку оплатим. Во время сеанса слышен звук из соседних залов, сильно бесит.
Худший кинотеатр, как они Киномир собираются двигать непонятно, не рекомендую!
6 июня 2017, 21:58 Ответить
Андрей 26 апреля 2018, 11:13
Оценка
Нормально все, только очень громкий звук в 2 зале
26 апреля 2018, 11:13 Ответить
Киноафиша.инфо 27 апреля 2018, 11:07
в ответ на сообщение Андрей от 26 апреля 2018, 11:13
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
27 апреля 2018, 11:07 Ответить
Андрей 1 мая 2018, 16:17
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 27 апреля 2018, 11:07
Оценка
Скажите почему нет комедий 3D ?
1 мая 2018, 16:17 Ответить
Киноафиша.инфо 2 мая 2018, 06:56
в ответ на сообщение Андрей от 1 мая 2018, 16:17
Добрый день! Уточним для вас информацию.
2 мая 2018, 06:56 Ответить
Андрей 28 мая 2018, 18:59
Оценка
Хочется больше 3D фильмов
, мультфильмы.... Очень мало
28 мая 2018, 18:59 Ответить
martin0rigs 25 апреля 2019, 06:10
Оценка
Всё замечательно!
25 апреля 2019, 06:10 Ответить
Андрей 28 апреля 2019, 11:29
Оценка
Были 28 апреля Большое путешествие 😟 1 зал, линза проектора подпалена пятна по правой стороне экрана, мульт мерцал переодически, не работает вентиляция очень душно...
28 апреля 2019, 11:29 Ответить
Александр Пашкин 7 апреля 2021, 09:11
Подскажите, какие номера залов invision?
7 апреля 2021, 09:11 Ответить
Иван Сорокчетыре 12 ноября 2023, 12:18
Оценка
Что с фильмами 3D где они есть ?
12 ноября 2023, 12:18 Ответить
e.v.a.7_2 2 января 2024, 23:35
Оценка
Пребываю в шоке. Заказала 2 билета на Холопа 2 на сегодня 03.01.24 на 12:40 оплатила с сайта 770 рэ. В итоге ни денег, ни билетов!
Регистрация произволилась через личный кабинет на вашем сайте! Где билеты? Надеюсь до 12:00 решите вопрос! Тел.для связи 79612400298
2 января 2024, 23:35 Ответить
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