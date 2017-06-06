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Андрей Чехов
6 июня 2017, 21:58
Пришли первый раз в этот кинотеатр, на последний сеанс. Заходим в зал, в подлокотниках мусор, пакетики от салфеток, стаканы бумажные. Сел на свое кресло, а там оказалась неизвестная субстанция, крайне мерзкого вида, о которую я испачкался. После требования убрать мусор и грязь из зала, уборщица огрызалась, что не может все проверять и убирать. Администратор мямлит что-то нечленораздельное, мол давайте такси оплатим, давайте химчистку оплатим. Во время сеанса слышен звук из соседних залов, сильно бесит.
Худший кинотеатр, как они Киномир собираются двигать непонятно, не рекомендую!
6 июня 2017, 21:58
2
0
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Андрей
26 апреля 2018, 11:13
Оценка
Нормально все, только очень громкий звук в 2 зале
26 апреля 2018, 11:13
1
0
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Киноафиша.инфо
27 апреля 2018, 11:07
в ответ на сообщение
Андрей от 26 апреля 2018, 11:13
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
27 апреля 2018, 11:07
1
0
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Андрей
1 мая 2018, 16:17
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 27 апреля 2018, 11:07
Оценка
Скажите почему нет комедий 3D ?
1 мая 2018, 16:17
1
0
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Киноафиша.инфо
2 мая 2018, 06:56
в ответ на сообщение
Андрей от 1 мая 2018, 16:17
Добрый день! Уточним для вас информацию.
2 мая 2018, 06:56
0
0
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Андрей
28 мая 2018, 18:59
Оценка
Хочется больше 3D фильмов
, мультфильмы.... Очень мало
28 мая 2018, 18:59
1
0
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martin0rigs
25 апреля 2019, 06:10
Оценка
Всё замечательно!
25 апреля 2019, 06:10
0
0
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Андрей
28 апреля 2019, 11:29
Оценка
Были 28 апреля Большое путешествие 😟 1 зал, линза проектора подпалена пятна по правой стороне экрана, мульт мерцал переодически, не работает вентиляция очень душно...
28 апреля 2019, 11:29
1
0
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Александр Пашкин
7 апреля 2021, 09:11
Подскажите, какие номера залов invision?
7 апреля 2021, 09:11
0
0
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Иван Сорокчетыре
12 ноября 2023, 12:18
Оценка
Что с фильмами 3D где они есть ?
12 ноября 2023, 12:18
0
0
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e.v.a.7_2
2 января 2024, 23:35
Оценка
Пребываю в шоке. Заказала 2 билета на Холопа 2 на сегодня 03.01.24 на 12:40 оплатила с сайта 770 рэ. В итоге ни денег, ни билетов!
Регистрация произволилась через личный кабинет на вашем сайте! Где билеты? Надеюсь до 12:00 решите вопрос! Тел.для связи 79612400298
2 января 2024, 23:35
0
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Худший кинотеатр, как они Киномир собираются двигать непонятно, не рекомендую!
, мультфильмы.... Очень мало
Регистрация произволилась через личный кабинет на вашем сайте! Где билеты? Надеюсь до 12:00 решите вопрос! Тел.для связи 79612400298
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