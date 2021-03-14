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Скоро в прокате «Надежда»
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Влад Никитеев
14 марта 2021, 15:30
Отличный кинотеатр
14 марта 2021, 15:30
3
0
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Елена Глазина
29 июля 2023, 07:08
Оценка
2 дня хожу в киномир "Огни" к 10 утра. То написано на двери "Работаем с 11.40", сегодня с "12.00".
А в афише здесь стоят сеансы с 10.30 ...
29 июля 2023, 07:08
0
0
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Наталья Лаптева
3 января 2025, 20:03
Оценка
Покупала билеты в кинотеатр огни онлайн. По итогу пришёл электронный билет в тц праздничный ещё и время поменяли. Я очень возмущена
3 января 2025, 20:03
0
0
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Снежанна Сухачева
5 января 2025, 07:09
Оценка
👍👍👍❤️
5 января 2025, 07:09
0
0
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Снежанна Сухачева
5 января 2025, 07:23
Оценка
Классный кинотеатр!!!
5 января 2025, 07:23
0
0
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Лиза Золотова
5 апреля 2025, 19:58
Оценка
Очень люблю этот кинотеатр,всегда еду только в него,все устраивает.
5 апреля 2025, 19:58
0
0
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❤ 💞 💋НАТАЛЬЯ 💋 💞 ❤Новичихина
21 августа 2025, 10:19
Не предусмотрено скидки для многодетных, нет скидок для именинников! Возмущена!!!
21 августа 2025, 10:19
0
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Ксения Балакина
2 октября 2025, 21:58
Очень хотела посмотреть фильм ,, Август", - посмотрела... Вопрос...? Почему такое отношение персонала? Почему ещё на кассе дают "добро" на просмотр такой картины людям в сильном алкогольном опъянении? Их и в зал пустили... Эти люди не поняли на просмотре какого фильма находятся? Смеялись, пили, веселились, А с их слов, там на СВО их родственники...
2 октября 2025, 21:58
0
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