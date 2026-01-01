ТРЦ «Европа» - это современный трехуровневый торгово-развлекательный центр Барнаула, который расположен Индустриальном районе города на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Удобное расположение позволяет с легкостью добираться до торгово-развлекательного центра с любой точки города, как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле или такси.

На территории торгово-развлекательного центра «Европа» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Axara, BALMOD, BEFREE, Bizzarro, BONANZA, BoNaVi, Broadway, Concept club, DIVO, Djanita, Donatto, Elis, Familia, Fjeans, Glance, GroStyle, Guess, IRIDA, Lady collection, Lee.Wrangler, Lime, Lorentin, MAG jeans, Medicine, MOZAIKA, O`stin, Pelican, Sanger, Siberina, Sisley, Sofiana, Stavros, Stones, S`Oliver, Timezone, Van Cliff, Velaner, Waggon, Zolla, «АНО», «Гольфстрим», «Город одежды», «Исток», «Лапландия», «Петербургский стиль», «Приоритет», «Светлана», «Софи», «Текстиль Маркет», «Шапки&Тапки», BELWEST, Ecco, EuroShoes, Familia, Goergo, KARI, Marco Tozzi, Milana, Moda Donna, O`Shade, Respect, SASHA FABIANI, Tamaris, МОНРО, «Эконика», ALPALAZONE, Calzedonia, DIM, Extreme Intimo, Incanto, Intimissimi, Milavitsa, Palmetta, Pelican, ASKENT, CARRAJI, Edmins, Florence, Hamelephone, KARI, Marmalato, Olio Rosti, Porte, Rockfield, ViOLA, «Визус», «Империя сумок», «Охапка», «Плед 22», «Ремни», «Стрекоза», «ТАЯ», «Трио» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas, New Balance, Puma, Reebok, «мАс-спорт», «Энергия жизни» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), популярные маркеты детских товаров (Acoola, Mitya Veselkov, Orange, Pelican, Tic-Tac, «Вундеркинд», «Моя картина», «Наследники» и др.), магазины парфюмерии и косметики (Beauty Brend, Fashion Face, IRIDA, Lush, L`Occitane, NYX, PERFUMER CLUB, Sakwa, Secret, «Tropicana – косметика из Таиланда», Yves Rosher, «Альганика», «Л`Этуаль», «Престиж», «Силуэт» и др.), ювелирные салоны (Belta, Carraji, CARRAJI, David, Marmalato, Nomination, Olio Rosti, Pandora, Sunlight, «Адамант», «Буква Ю», «Золотея», «Золотник», «Золото России», «Золотой Скарабей», «Камея», «Красная пресня», «Наше серебро», «Серебряный ларец», «Эдем», Ювелирный салон «Линии Любви» и др.), магазины часов (Casio, X-time, «Секунда» и др.), театрально-концертная касса, центр фотоуслуг, салоны оптики («Оптика МИО», «Престиж» и др.), зоомагазин, платежные терминалы, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, туристическое агентство, цветочный салон, аптека «Первая помощь», экспресс-студия маникюра, химчистка, тату-салон, отделения банков («Сбербанк», «Восточный банк»), банкоматы («МДМ Банк», «Альфа-Банк», «ВТБ24» и др.), магазины гастрономических продуктов (Carte D'or, CoffeeCup, «Охапка», «Пэппи» (магазинчик сладостей), «Традиции вкуса», «Чердачок – сладости со всего мира», «Эко маркет Европа» и др.), магазины подарков и сувениров (Art&Shock, «Мастерская гравировки», Device, Mitya Veselkov, Orange, PODARILLI, Premium art, Viola, «БИЖУ-ВЯЖУ», «Бизнес-сувениры», «Гжель», «Две головы», «Красный куб», «Лавка №1», «Мосигра», «Моя картина», «Плед 22», «Пэппи» (магазинчик сладостей), «Слон в кармане», «СОФИЯ», «Стрекоза», «Текстильная Lavka»), книжный бутик «Читай-город», фирменный магазин техники Samsung, салоны сотовой связи, телефонов и аксессуаров (Funk`it, iShop, New time, «YOTA – оператор сотовой связи», «Диксис», «Евросеть», «Мегафон», «МТС», «Ноу Хау», «Теле2», «Телефоника»), магазины мебели, текстиля и других товаров для дома («Аквамир», «Исток», «Лавка рукоделия», «Много Мебели», «Моя картина», «Новэкс», «Охапка», «Серебряный щит», «Текстиль Маркет», «Чехлофф»), сеть магазинов по продаже видео игр, игровых консолей и аксессуаров Game Zone и сервисный центр «СтарКом».

Кроме того, в ТРЦ «Европа» функционируют супермаркеты бытовой техники и электроники (М.Видео, RBT, DTD.RU и др.), продовольственный гипермаркет «Холидей Классик», супермаркет детских товаров «Детский мир», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», аттракцион «5D кинотеатр», боулинг-центр «Европа-Боулинг», многозальный кинотеатр «Европа-Киномир», семейный развлекательный центр и аквапарк «Европарк», детская развлекательная зона «Золотой ключик – аквагримм» и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания («5 специй – ресторан быстрого питания», CARTE D' OR, CoffeeCup, Fargo, Manhattan-pizza, Subway, Travellers coffee, «Аромат востока», «Бургер Кинг», «Вот Блин!», «Ипонкин brothers», «Ленинград», «Рыба Рис» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Европа» работают бесплатная автомобильная парковка на 1000 машиномест и автомойка.

Адрес:

г. Барнаул, Павловский тракт, д. 251в

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Европа» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Павловскому тракту или улице Малахова до остановки «Улица Георгиева»

на автобусах № 110, 19, 20, 37, 9

на маршрутках № 47, 76

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Европа»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Холидей Классик»: 08.00 – 00.00;

Боулинг-центр «Европа-Боулинг»: 10.00 – 03.00;

Кинотеатр «Киномир»: 10.00 – 00.00;

Ресторан «Перцы»: 12.00 – 01.00;

Кофейня-ресторан «Тициан-Европа»: 11.00 – 01.00;

Семейный развлекательный центр и аквапарк «Европарк»: 10:00 - 22:00.