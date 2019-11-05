Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Момо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Барнаула Кинотеатры Европа

Европа

Барнаул
Адрес
г. Барнаул, Павловский тракт, 251в, ТРЦ «Европа», 2 этаж
Показать на карте
Телефон

8 (38-52) 22-32-42

Позвонить
Билеты от 320 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Киномир
ТРК
Расположен в ТРЦ «Европа»

О кинотеатре

Кинотеатр «Европа Киномир» в Барнауле расположен в торговом центре «Европа» по адресу Павловский тракт, 251в.

Мультиплекс предусматривает 4 кинозала на 620 мест. В каждом кинозале установлено новое кинопроекционное оборудование, благодаря которому просмотреть фильм можно в формате 3D, мягкие комфортабельные кресла и система кондиционирования. Все эти удобства расслабляют и делают отдых более уютным.

Два кинозала имеют повышенную комфортность, в них размещены сдвоенные VIP-кресла. В просторном фойе кинотеатра находится кино-бар, в котором продаются попкорн, кока-кола, сэндвичи, прохладительные напитки и другие закуски. Демократичные цены порадуют каждого гостя.

На территории торгового центра есть автомобильная парковка.

Бар
Расположен в ТЦ
Диваны
Парковка
6.3 Оцените
21 голос
Билеты от 320 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Европа
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 380 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
17:05 от 420 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 440 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
18:35 от 440 ₽ 21:40 от 430 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Алейск Грузоперевозки 5 ноября 2019, 06:07
Здравствуйте всегда ходим к вам в кинотеатр так как ездием из другого города он за 100 километров находиться приехали с сыном ему 17 хотели пойти на… Читать дальше…
Данил Стоякин 1 ноября 2019, 21:59
хотел сходить на фильм симейка аддамс.И выяснилось что его в Европе нету ,но в других кинотеатрах она есть ,а какой то терминатор есть,что за… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детям до 3-х лет

Детям до 3-х лет посещение кинотеатра - бесплатно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Барнаула

Фильмы в кинотеатре Европа

Завтра 4 пт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:30 от 380 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
17:05 от 420 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
20:45 от 440 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше