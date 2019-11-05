Кинотеатр «Европа Киномир» в Барнауле расположен в торговом центре «Европа» по адресу Павловский тракт, 251в.

Мультиплекс предусматривает 4 кинозала на 620 мест. В каждом кинозале установлено новое кинопроекционное оборудование, благодаря которому просмотреть фильм можно в формате 3D, мягкие комфортабельные кресла и система кондиционирования. Все эти удобства расслабляют и делают отдых более уютным.

Два кинозала имеют повышенную комфортность, в них размещены сдвоенные VIP-кресла. В просторном фойе кинотеатра находится кино-бар, в котором продаются попкорн, кока-кола, сэндвичи, прохладительные напитки и другие закуски. Демократичные цены порадуют каждого гостя.

На территории торгового центра есть автомобильная парковка.