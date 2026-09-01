Расписание Европа в Барнауле на 10 сентября 2026 Бегущая боевик, триллер 2026, США 2D 14:50 от 400 ₽ Край чудес анимация 2026, Россия 2D 11:25 от 350 ₽ 15:05 от 400 ₽ Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия 2D 11:00 от 350 ₽ Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия 2D 13:15 от 380 ₽ Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея 2D 21:15 от 430 ₽ Охота на императора исторический 2026, Россия 2D 19:00 от 440 ₽ Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия 2D 16:35 от 420 ₽ Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США 2D 12:45 от 380 ₽ 16:55 от 420 ₽