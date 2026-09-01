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Расписание сеансов кинотеатра «Европа»

Завтра 10 пт 11
Формат сеанса
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Расписание Европа в Барнауле на 10 сентября 2026
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
14:50 от 400 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
11:25 от 350 ₽ 15:05 от 400 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2 комедия, семейный 2026, Россия
2D
13:15 от 380 ₽
Надежда
Надежда боевик, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
2D
21:15 от 430 ₽
Охота на императора
Охота на императора исторический 2026, Россия
2D
19:00 от 440 ₽
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
16:35 от 420 ₽
Хитрый койот
Хитрый койот боевик, приключения, анимация 2026, США
2D
12:45 от 380 ₽ 16:55 от 420 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
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