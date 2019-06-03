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hameliond
3 июня 2019, 20:15
Оценка
Годзилла-2
Даааа... я в шоке...
Я редко хожу в кинотеатры (вдруг загорится что-нибудь)
Но пошёл на Годзиллу...
Такого кина я ещё не видел...
Обычно в кинотеатре супер качество, мощный звук и тд...
Но в этот раз, ..я не понял
Две полосы сверху, две полосы снизу... качество видео (ну на мой взгляд.. 3-)
Короче какой-то CamRip показали...
Сам фильм почти понравился...
Всё по-темнянке.. ничё не видно... первые пол часа - беготня по лестницам
Затем в середине хотя бы Змей-Горыныч вылез (думал: ну вот щас пойдёт)
..ага не тут-то было..
В конце боле-менее вылез Годзилла и в общем всё....
3 июня 2019, 20:15
1
1
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Влад Никитеев
14 марта 2021, 15:31
Отличный кинотеатр
14 марта 2021, 15:31
1
1
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Светлана Бессонова
24 марта 2023, 06:12
Оценка
Была 23 марта 2023 года на сеансе "Поехавшая". Фильм 16+. На сеансе были дети лет 12. Они были с родителями. Как так получается, есть возрастной запрет, а их пропускают в зал? Кассир не видит кому продает, но при входе в залы есть возможность отследить. Или цель одна - продать билет, сделать кассовый сбор?
24 марта 2023, 06:12
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Даааа... я в шоке...
Я редко хожу в кинотеатры (вдруг загорится что-нибудь)
Но пошёл на Годзиллу...
Такого кина я ещё не видел...
Обычно в кинотеатре супер качество, мощный звук и тд...
Но в этот раз, ..я не понял
Две полосы сверху, две полосы снизу... качество видео (ну на мой взгляд.. 3-)
Короче какой-то CamRip показали...
Сам фильм почти понравился...
Всё по-темнянке.. ничё не видно... первые пол часа - беготня по лестницам
Затем в середине хотя бы Змей-Горыныч вылез (думал: ну вот щас пойдёт)
..ага не тут-то было..
В конце боле-менее вылез Годзилла и в общем всё....
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