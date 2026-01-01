Отзывы о фильме
Капитан Винка Ковеленко дезертировала из России отнюдь не по политическим причинам: она против дискриминации женщин. Капитан Чак Локвуд получает рассказать ей о преимуществах капитализма, тогда как Винка пытается убедить его в превосходстве коммунизма. В конце концов герои влюбляются друг в друга, но им мешает КГБ, который против нахождения русского дезертира в Лондоне.
|1 января 1958
|Бразилия
|1 сентября 1956
|Великобритания
|30 января 1959
|Германия
|4 октября 1957
|Португалия
|7 января 1957
|США