Капитан Винка Ковеленко дезертировала из России отнюдь не по политическим причинам: она против дискриминации женщин. Капитан Чак Локвуд получает рассказать ей о преимуществах капитализма, тогда как Винка пытается убедить его в превосходстве коммунизма. В конце концов герои влюбляются друг в друга, но им мешает КГБ, который против нахождения русского дезертира в Лондоне.