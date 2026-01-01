Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Железная нижняя юбка
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5.1
Железная нижняя юбка

Железная нижняя юбка

The Iron Petticoat 18+
О фильме

Капитан Винка Ковеленко дезертировала из России отнюдь не по политическим причинам: она против дискриминации женщин. Капитан Чак Локвуд получает рассказать ей о преимуществах капитализма, тогда как Винка пытается убедить его в превосходстве коммунизма. В конце концов герои влюбляются друг в друга, но им мешает КГБ, который против нахождения русского дезертира в Лондоне.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 сентября 1956
Дата выхода
1 января 1958 Бразилия
1 сентября 1956 Великобритания
30 января 1959 Германия
4 октября 1957 Португалия
7 января 1957 США
Производство Remus, Hope Enterprises, London Film Productions
Другие названия
The Iron Petticoat, Der eiserne Unterrock, A Saia de Ferro, Ballade i luften, Banii nu conteaza!, De petticoat affaire, Faldas de acero, Faldilles d'acer, Flyvåpnets storsjarmør, Kamrat i svarta spetsar, La sottana di ferro, Not for Money, Ouisky, vodka kai siderenia fousta, Rautainen alushame, Um Americano em Moscovo, Whisky en vodka, Whisky et vodka, Whisky, vodka et jupon de fer, Whisky, vodka, vasmacska, Żelazna krynolina, Zorlu pilot, Железная нижняя юбка, ロマンス・ライン
Режиссер
Ральф Томас
В ролях
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Ноэль Миддлтон
Джеймс Робертсон Джастис
Роберт Хелпманн
Дэвид Кософф
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.2
11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

