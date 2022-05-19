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Моби Дик Моби Дик
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Moby Dick

Моби Дик, 1956

1956 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Измаил, от лица которого ведется повествование, молодой человек, уходит в плавание матросом на китобойном судне «Пекод». Вскоре после отплытия из порта выясняется, что рейс «Пекода» совсем не похож на обычные китобойные рейсы. Капитан «Пекода» Ахаб потерял ногу в схватке с Белым китом- Моби Диком. Теперь он вышел в море, чтобы отыскать чудовище и дать ему ответный решающий бой. Он заявил команде, что намерен преследовать Белого Кита и ничто не заставит его отказаться от погони. Захваченная яростной энергией капитана, команда клянется в ненависти к Белому Киту. Встреча с гигантом произойдет в «его владениях», вблизи от экватора. Схватка продолжится три дня, оставив в живых только одного свидетеля битвы…
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 27 июня 1956
Возраст 0+
Режиссер
Джон Хьюстон
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Ричард Бейсхарт
Лео Генн
Джеймс Робертсон Джастис
Гарри Эндрюс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моби Дик 2 постера
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Моби Дик
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19 мая 2022 13:50
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