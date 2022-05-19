Моби Дик, 1956

Измаил, от лица которого ведется повествование, молодой человек, уходит в плавание матросом на китобойном судне «Пекод». Вскоре после отплытия из порта выясняется, что рейс «Пекода» совсем не похож на обычные китобойные рейсы. Капитан «Пекода» Ахаб потерял ногу в схватке с Белым китом- Моби Диком. Теперь он вышел в море, чтобы отыскать чудовище и дать ему ответный решающий бой. Он заявил команде, что намерен преследовать Белого Кита и ничто не заставит его отказаться от погони. Захваченная яростной энергией капитана, команда клянется в ненависти к Белому Киту. Встреча с гигантом произойдет в «его владениях», вблизи от экватора. Схватка продолжится три дня, оставив в живых только одного свидетеля битвы…

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