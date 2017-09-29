1984, 1956

Год 1984-й. Великобритания стала частью сверхдержавы Океании, которая находится в затяжной войне с Евразией и Остазией. Чтобы поддерживать враждебный настрой населения, каждый день проводятся двухминутки ненависти. Все жители трудятся на благо государства: в Министерстве правды создается поддельная история, а в Министерстве любви пытают мыслепреступников, не разделяющих партийные идеи. Уинстон Смит работает в Министерстве правды и вынужден подделывать новости, восхваляющие Океанию, хотя сам не поддерживает официальную идеологию и мечтает о другом, свободном существовании. Познакомившись с Джулией, Уинстон понимает, что не одинок в своем тайном протесте. Вместе влюбленная пара пытается найти союзников, но недремлющее око Большого Брата наблюдает за всеми и везде. «1984» Майкла Андерсона — первая экранизация одноименного романа Джорджа Оруэлла, снятая всего через семь лет после написания книги, критикующей тоталитаризм, частично воплощенный в фашистском и коммунистическом режимах. В 2017 году фильм обрел вторую жизнь: после избрания Трампа и его команды, склонной к «альтернативным фактам», сразу несколько кинотеатров США включили картину в свой репертуар, подчеркивая тем самым параллели с современной политической ситуацией в Штатах. Хотя в этом зеркале могут увидеть себя и жители других стран, где пропагандистская машина заставляет людей поверить в то, что «2 × 2 = 5», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила», «Война — это мир».