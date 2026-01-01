Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в жанре спорт 2026 года

Золотой дубль 8.2
1 Золотой дубль Спортивная драма об успехе Никиты Симоняна во главе футбольного клуба "Арарат"
спорт, драма 2026, Россия
Смотреть трейлер Билеты
Самые ожидаемые фильмы
284
Твое сердце будет разбито 26 марта 2026
262
Крик 7 5 марта 2026
147
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
78
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек 23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.8
Большая земля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»
