Профессионал, 1981

Французский секретный агент Жосслен Бомон отправляется в одну из африканских стран, чтобы убить президента Н`Джалу. В последний момент политическая ситуация изменяется, и французская секретная служба сдает героя африканским властям. Жосса приговаривают к долгосрочному лишению свободы. Герой совершает дерзкий побег и возвращается во Францию. Там он намеренно информирует свое бывшее начальство о своем присутствии, обещая их убить президента Н`Джалу, который только что прибыл в страну с официальным визитом. Но какие цели преследует Жосслен?