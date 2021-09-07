Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Профессионал Профессионал
Киноафиша Фильмы Профессионал
Le professionnel

Профессионал, 1981

1981 / Франция
7.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Французский секретный агент Жосслен Бомон отправляется в одну из африканских стран, чтобы убить президента Н`Джалу. В последний момент политическая ситуация изменяется, и французская секретная служба сдает героя африканским властям. Жосса приговаривают к долгосрочному лишению свободы. Герой совершает дерзкий побег и возвращается во Францию. Там он намеренно информирует свое бывшее начальство о своем присутствии, обещая их убить президента Н`Джалу, который только что прибыл в страну с официальным визитом. Но какие цели преследует Жосслен?

  • Знаменитая музыкальная тема Энио Морриконе «Chi Mai» была написана для фильма «Маддалена» в 1971 году. Она была перезаписана в 1978 году с более тяжелыми барабанами и в другом ключе. Услышав эту версию по радио, Жан-Поль Бельмондо был так впечатлен, что решил добавить ее в саундтрек своего будущего фильма. 
  • По нормальной в то время практике Жан-Поль Бельмондо самостоятельно выполнил все свои трюки, в том числе в сцене автомобильной гонки на Трокадеро Плаза. Кстати, разрешения для этой сцены помог получить отец актера, скульптор Поль Бельмондо. 
  • Как и многие другие фильмы с участием Бельмондо, эта картина была приобретена советским министерством кино в 1982 году, однако не была выпущена до 1990 года.
  • Инициалы Жосса отсылают к другим шпионам, Джеймсу Бонду и Джейсону Борну.

Убить президента африканской республики. Такое задание получил секретный агент Жослен Бомон. Внезапно политика изменилась и французское правительство сдает героя африканским властям. Сбежав с каторги, волк-одиночка возвращается на родину с одной целью: довести задание до конца. А чернокожий лидер как раз приезжает во Францию.

7.5 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 21 октября 1981
Возраст 16+
Режиссер
Жорж Лотнер
В ролях
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Жан Дезайи
Робер Оссейн
Мишель Бон
Сирил Клер
Сирил Клер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про шпионов Фильмы про шпионов
Фильмы про агентов Фильмы про агентов
Постер фильма Профессионал 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Умер Жан-Поль Бельмондо Актер снялся более чем в ста фильмах и был одним из наиболее ярких представителей  «французской новой волны».
Написать
7 сентября 2021 09:38
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши