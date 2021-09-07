Профессионал, 1981

Французский секретный агент Жосслен Бомон отправляется в одну из африканских стран, чтобы убить президента Н`Джалу. В последний момент политическая ситуация изменяется, и французская секретная служба сдает героя африканским властям. Жосса приговаривают к долгосрочному лишению свободы. Герой совершает дерзкий побег и возвращается во Францию. Там он намеренно информирует свое бывшее начальство о своем присутствии, обещая их убить президента Н`Джалу, который только что прибыл в страну с официальным визитом. Но какие цели преследует Жосслен?
Убить президента африканской республики. Такое задание получил секретный агент Жослен Бомон. Внезапно политика изменилась и французское правительство сдает героя африканским властям. Сбежав с каторги, волк-одиночка возвращается на родину с одной целью: довести задание до конца. А чернокожий лидер как раз приезжает во Францию.