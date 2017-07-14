Кто озвучивал героев мультфильма «Иван Царевич и Серый волк»?

Героев серии полнометражных российских мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк» озвучивают следующие артисты:
Артур Смольянинов — Серый волк
Никита Ефремов — Иван-Царевич
Михаил Боярский — Кот учёный
Татьяна Бунина — Василиса
Иван Охлобыстин — Царь
Виктор Сухоруков — Первый министр
Александр Боярский — Дух (тень)
Елена Шульман — Русалка / женщина с вёдрами / женщина в пожаре
Кристина Асмус — Белочка
Лия Ахеджакова — Баба-Яга
Сергей Русскин — Кощей
Сергей Гармаш — Змей Горыныч
Олег Куликович — Волшебный клубок / старшина / богатыри
Константин Бронзит — Император
Анатолий Петров — Повар
Авторизация по e-mail