Кто озвучивал героев мультфильма «Иван Царевич и Серый волк»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев серии полнометражных российских мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк» озвучивают следующие артисты:

Артур Смольянинов — Серый волк

Никита Ефремов — Иван-Царевич

Михаил Боярский — Кот учёный

Татьяна Бунина — Василиса

Иван Охлобыстин — Царь

Виктор Сухоруков — Первый министр

Александр Боярский — Дух (тень)

Елена Шульман — Русалка / женщина с вёдрами / женщина в пожаре

Кристина Асмус — Белочка

Лия Ахеджакова — Баба-Яга

Сергей Русскин — Кощей

Сергей Гармаш — Змей Горыныч

Олег Куликович — Волшебный клубок / старшина / богатыри

Константин Бронзит — Император

Анатолий Петров — Повар

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Царевич и Серый Волк 3
Иван Царевич и Серый Волк 3 анимация, детский, семейный
2015, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк 2
Иван Царевич и Серый Волк 2 анимация
2013, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
Иван Царевич и Серый Волк комедия, анимация, сказка
2011, Россия
6.0
