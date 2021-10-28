В какой последовательности надо смотреть «Человека-паука»?

Меню
Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Существует несколько экранизаций приключений Человека-паука: классическая трилогия, в которую входят три фильма («Человек-паук», «Человек-паук: Снова в бою» и «Человек-паук: Выход дракона»), а главную роль исполнил Николас Хэммонд; трилогия Сэма Рэйми, где Человека-паука сыграл Тоби Магуайр; дилогия Марка Уэбба: картины «Новый Человек-паук» и «Человек-паук: Высокое напряжение», где роль Питера Паркера исполнил Эндрю Гарфилд. Затем Человек-паук стал частью кинематографической вселенной «Марвел», и историю супергероя вновь перезапустили, а роль Паука сыграл Том Холланд.

Актер появился в основных фильмах серии («Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Человек-паук: Нет пути домой»), а также в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал». 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой фантастика, боевик, приключения
2021, США
8.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома фантастика, боевик
2019, США
7.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние боевик, фантастика
2016, США
8.0
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Новый Человек-паук: Высокое напряжение боевик, фэнтези, приключения
2014, США
7.0
Новый Человек-паук
Новый Человек-паук приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер
2012, США
7.0
Человек-паук: Враг в отражении
Человек-паук: Враг в отражении фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
