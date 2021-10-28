В какой последовательности надо смотреть «Человека-паука»?

Существует несколько экранизаций приключений Человека-паука: классическая трилогия, в которую входят три фильма («Человек-паук», «Человек-паук: Снова в бою» и «Человек-паук: Выход дракона»), а главную роль исполнил Николас Хэммонд; трилогия Сэма Рэйми, где Человека-паука сыграл Тоби Магуайр; дилогия Марка Уэбба: картины «Новый Человек-паук» и «Человек-паук: Высокое напряжение», где роль Питера Паркера исполнил Эндрю Гарфилд. Затем Человек-паук стал частью кинематографической вселенной «Марвел», и историю супергероя вновь перезапустили, а роль Паука сыграл Том Холланд.
Актер появился в основных фильмах серии («Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Человек-паук: Нет пути домой»), а также в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал».
