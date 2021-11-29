Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком санатории снимали «Любовь и голуби»?

В каком санатории снимали «Любовь и голуби»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 ноября 2021 Дата обновления ответа: 3 декабря 2024

Санаторий, где отдыхали главные герои фильма «Любовь и голуби», снимали в разных местах. Сцены, где Василий и Раиса проходят лечение органов движения, были отсняты в Кобулети, в пансионате «Строитель». Это здание было новым на момент съемок, его сдали в 1979 году. Пансионат был профсоюзным и принадлежал Министерству строительства СССР, а его отличительной особенностью были балконы в виде морской волны. Однако в 1990-е годы он пришел в упадок и был снесен в начале 2000-х.

Для сцены, где герои используют тренажеры, была выбрана локация в ЕссентукахЦандеровский институт механотерапии. Это здание, расположенное в Курортном парке, является одной из достопримечательностей города. В нем находятся тренажеры, изначально разработанные шведским физиотерапевтом Густавом Цандером в начале XX века для лечения опорно-двигательного аппарата.

Кстати, внимательные зрители заметили в фильме ляп: Василий Кузякин ходит в тренажерном зале в одном галстуке синего цвета, а уже в следующей сцене – в другом.

Позднее, на рынке, Раиса Захаровна помогает спутнику выбрать… тот самый синий галстук, который подходит к его глазам.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
