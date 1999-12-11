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Годзилла: Миллениум Годзилла: Миллениум
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Gojira ni-sen mireniamu

Годзилла: Миллениум, 1999

1999 / Япония
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10 голосов
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О фильме

К концу 20-го столетия японцам удалось создать электронную систему слежения за Годзиллой, что не спасало от нашествия монстра, зато, по крайней мере, давало людям возможность знать, куда в очередной раз направляется «верзилла».

Однажды в результате нападения Годзиллы не только был разрушен целый город, но и своим огненным дыханием монстр расколол скалу, возраст которой насчитывал не один десяток миллионов лет.Расколовшаяся скала высвободила летающую тарелку, которая спустя некоторое время трансформировалась в гигантское чудовище инопланетного происхождения.

Наступил день, когда в решающей битве сошлись Годзилла и Орга...

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 11 декабря 1999
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Такао Окавара
В ролях
Такехиро Мурата
Наоми Нишида
Майу Сузуки
Широ Сано
Такеши Обаяши
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Годзилла: Миллениум 2 постера
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