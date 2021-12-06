В каком городе снимали фильм «Афоня»?

Съемки фильма Георгия Данелии проходили главным образом в Ярославле. В кадре появились такие городские достопримечательности, как Спасо-Преображенский монастырь и Которосльная набережная. Кроме того, в «Афоне» зрители могут увидеть универмаг «Ярославль», расположенный на улице Свободы, а также кафе под названием «Ассоль», которое, увы, не сохранилось до сегодняшнего дня. Часть съемок прошла в деревне Диево-Городище, послужившей панорамой для экранной деревни Борщовки, в городе Пошехонье (там были сняты заключительные кадры) и в Москве.
Во время съемок в столичном ресторане швейцар даже отказывался пускать Борислава Брондукова в заведение – настолько естественно смотрелся исполнитель роли Федула в гриме и костюме.
