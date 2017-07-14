Почему Росомаха постарел в фильме «Логан»?

Наш ответ:

В «Логане» действие разворачивается в 2029 году, а это значит, что возраст Росомахи приближается к 200 годам. Благодаря своей способности к регенерации чисто теоретически Росомаха постареть бы не смог, однако в фильме «Логан» показано, что он постарел и находится на грани смерти. Связано это с тем, что адамантий – неразрушимый сплав, из которого сделаны когти Росомахи и который находится в теле супергероя – медленно отравляет Росомаху, ослабляя его способность к регенерации и тем самым заставляя стареть.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке: