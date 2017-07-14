Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Почему Росомаха постарел в фильме «Логан»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В «Логане» действие разворачивается в 2029 году, а это значит, что возраст Росомахи приближается к 200 годам. Благодаря своей способности к регенерации чисто теоретически Росомаха постареть бы не смог, однако в фильме «Логан» показано, что он постарел и находится на грани смерти. Связано это с тем, что адамантий – неразрушимый сплав, из которого сделаны когти Росомахи и который находится в теле супергероя – медленно отравляет Росомаху, ослабляя его способность к регенерации и тем самым заставляя стареть.

Трейлер фильма «Логан» на русском языке:

Теги: факты о фильме
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Логан
Логан боевик, фантастика
2017, США
8.0
Дима Баркун 25 мая 2019, 20:15
Мне кажется из за добавки которая ослабляла X GEN . Но когда была сделана добавка неизвестна ведь в 2023 с Логаном было все нормально значит этот год отпадает . Но в фильме логан действия происходят в 2029 и при этом логан говорит что ни один мутант не родился за 25 лет. Может быть фильм Логан происходят в параллельной вселеной ? в 2023 они сражаются с роботами . И Логан решает пойти в прошлое остановить это. Получается уже на то время мутанты не рождались , из за того что роботы всех убили кого нашли. Не понимаю этот фильм
25 мая 2019, 20:15 Ответить
Дуб Дубин 5 января 2024, 03:56
Если прошло 200 лет и т.п. почему лысый живой???
5 января 2024, 03:56 Ответить
