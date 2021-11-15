Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал «Властелина колец» на русском?

Кто озвучивал «Властелина колец» на русском?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Трилогия «Властелин колец» выходила на экраны в течение трех лет, и за это время у нескольких персонажей изменились актеры дублирования. Если в первой картине Фродо говорил голосом Алексея Елистратова, Гимли – голосом Валентина Голубенко, Сэм – Геннадия Карпова, а Мерри – Михаила Тихонова, то во второй и третьей частях их озвучили Григорий Анашкин, Андрей Ярославцев, Андрей Бархударов и Сергей Печенкин соответственно. У остальных главных героев актеры озвучивания не изменились: Гэндальфа дублировал Рогволд Суховерко, Арагорна – Алексей Рязанцев, Леголаса – Олег Вирозуб, Боромира – Владимир Антоник, Пиппина – Дмитрий Филимонов.

Бильбо во всех трех фильмах был озвучен Вадимом Андреевым, Голлум – Вячеславом Барановым. Женские голоса принадлежат Ольге Зубковой (Галадриэль) и Анне Каменковой (Арвен).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Шон Эстин
Шон Эстин
Sean Astin
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Viggo Mortensen
Билли Бойд
Билли Бойд
Billy Boyd
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Liv Tyler
Алексей Елистратов
Aleksey Anatolevitsj Elistratov
Валентин Голубенко
Valentin Golubenko
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов
Григорий Анашкин
Владимир Антоник
Владимир Антоник
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Баранов Вячеслав
Анна Каменкова
Анна Каменкова

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин Колец: Возвращение Короля
Властелин Колец: Возвращение Короля фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Властелин Колец: Братство Кольца
Властелин Колец: Братство Кольца приключения, боевик, фэнтези
2001, Новая Зеландия / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше