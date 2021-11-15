Кто озвучивал «Властелина колец» на русском?

Трилогия «Властелин колец» выходила на экраны в течение трех лет, и за это время у нескольких персонажей изменились актеры дублирования. Если в первой картине Фродо говорил голосом Алексея Елистратова, Гимли – голосом Валентина Голубенко, Сэм – Геннадия Карпова, а Мерри – Михаила Тихонова, то во второй и третьей частях их озвучили Григорий Анашкин, Андрей Ярославцев, Андрей Бархударов и Сергей Печенкин соответственно. У остальных главных героев актеры озвучивания не изменились: Гэндальфа дублировал Рогволд Суховерко, Арагорна – Алексей Рязанцев, Леголаса – Олег Вирозуб, Боромира – Владимир Антоник, Пиппина – Дмитрий Филимонов.
Бильбо во всех трех фильмах был озвучен Вадимом Андреевым, Голлум – Вячеславом Барановым. Женские голоса принадлежат Ольге Зубковой (Галадриэль) и Анне Каменковой (Арвен).
Авторизация по e-mail