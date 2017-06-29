Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Неудержимые»?
Какой бюджет у фильма «Неудержимые»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Неудержимые» (2010), ансамблевой картины со звездами боевиков восьмидесятых типа Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена, составил 82 миллиона долларов, в прокате при этом картина заработала 274 миллиона долларов.
Теги:
бюджет фильма
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Неудержимые
боевик
2010, США
7.0
