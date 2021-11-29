Где снимался курорт из «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Фильм «Любовь и голуби» стал одним из самых любимых произведений советского кинематографа, а сцены, снятые на курорте, добавляют ему атмосферу романтики и легкости. По сюжету главный герой Василий Кузякин отправляется на юг в санаторий для лечения органов движения, где знакомится с Раисой Захаровной. Однако точно определить место съёмок непросто, ведь курортные сцены снимались в разных уголках СССР, включая Грузию и Кавказские Минеральные Воды.

Грузинские локации

Основные морские сцены, такие как купание Василия и Раисы, были сняты в ноябрьском Батуми. Несмотря на холодную воду (всего 14 градусов), актёры создавали иллюзию жаркого южного лета. Эффектное падение Василия в море из двери «санатория» снимали на пирсе в Кобулети. Здесь же располагался пансионат «Строитель», новое здание которого было построено в 1979 году. Этот 14-этажный профсоюзный пансионат, с балконами в форме морской волны, стал важной частью атмосферы фильма.

Кавказские Минеральные Воды

Не менее значимой съёмочной площадкой стал город Ессентуки. Сцена с занятиями на необычных тренажёрах снималась в Цандеровском институте механотерапии. Это старинное здание в стиле фахверк, расположенное в Курортном парке, скрывает уникальные аппараты, созданные шведским доктором Густавом Цандером. Тренажёры, которые использовали герои фильма, имитировали верховую езду и массаж. Например, Раиса Захаровна энергично скакала на механическом седле, а Василий испытывал тренажёр под названием «верблюд».