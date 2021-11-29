Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимался курорт из «Любовь и голуби»?

Где снимался курорт из «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Фильм «Любовь и голуби» стал одним из самых любимых произведений советского кинематографа, а сцены, снятые на курорте, добавляют ему атмосферу романтики и легкости. По сюжету главный герой Василий Кузякин отправляется на юг в санаторий для лечения органов движения, где знакомится с Раисой Захаровной. Однако точно определить место съёмок непросто, ведь курортные сцены снимались в разных уголках СССР, включая Грузию и Кавказские Минеральные Воды.

Грузинские локации

Основные морские сцены, такие как купание Василия и Раисы, были сняты в ноябрьском Батуми. Несмотря на холодную воду (всего 14 градусов), актёры создавали иллюзию жаркого южного лета. Эффектное падение Василия в море из двери «санатория» снимали на пирсе в Кобулети. Здесь же располагался пансионат «Строитель», новое здание которого было построено в 1979 году. Этот 14-этажный профсоюзный пансионат, с балконами в форме морской волны, стал важной частью атмосферы фильма.

Кавказские Минеральные Воды

Не менее значимой съёмочной площадкой стал город Ессентуки. Сцена с занятиями на необычных тренажёрах снималась в Цандеровском институте механотерапии. Это старинное здание в стиле фахверк, расположенное в Курортном парке, скрывает уникальные аппараты, созданные шведским доктором Густавом Цандером. Тренажёры, которые использовали герои фильма, имитировали верховую езду и массаж. Например, Раиса Захаровна энергично скакала на механическом седле, а Василий испытывал тренажёр под названием «верблюд».

Сегодня павильон механотерапии остаётся популярным местом среди туристов и продолжает использоваться для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше