Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали курорт и пансионат из фильма «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Курортные сцены снимали в Грузии, в Батуми и Кобулети, но поскольку съемки проходили в ноябре, на жару актеры пожаловаться не могли. Температура воды не превышала четырнадцати градусов, Александру Михайлову и Людмиле Гурченко приходилось, скрывая озноб, изображать наслаждение отдыхом и морем. По слухам, режиссер Владимир Меньшов в конце съемки тоже окунулся в холодную воду в знак солидарности с актерами. А сцену, в которой герой Михайлова ныряет в костюме, а выплывает в плавках, снимали в бассейне.

В роли пансионата выступил Цандеровский институт механотерапии в Ессентуках, именно там находились тренажеры, на которых занимались герои фильма.

