Где снимали «Гуляй, Вася» на Бали?

Наш ответ:

Романа Каримова многие зрители называют лучшим современным режиссером страны. Его фильм «Гуляй, Вася» сразу завоевал всенародную любовь, показав долгожданную комедию о России без пошлости и чернухи. При таком раскладе Каримов и продюсеры сразу задумались о сиквеле, но на его разработку ушло почти три года. Впрочем, за это время создателям удалось придумать настоящий курортный аттракцион, ведь любимые герои теперь отправляются в путешествие в Индонезию, на солнечный Бали. Сценарий фильма был написан по мотивам собственных путешествий Каримова по Индонезии и Таиланду. Для съемок был выбран именно Бали, потому что там уже присутствовали съемочные студии с различной техникой. Кроме того, на острове есть многочисленная русская диаспора.