Где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» с Боярским?

Съемки музыкально-приключенческого фильма проходили на Украине. Основные съемочные локации нашлись в Львовской области. В роли дворца кардинала выступил Дом ученых во Львове, дома ревнивого господина Бонасье – костел Иоанна Крестителя, монастыря Дешо – Армянский кафедральный собор. Покои герцога Бэкингема расположились в Олесском замке, Подгорецкий замок – изящный архитектурный памятник в стиле ренессанса – послужил для съемочной группы Парижской ратушей.
Но самым многофункциональным местом съемок стал Свиржский замок, объединивший в себе родовое гнездо Д’Артаньянов, Бетюнский монастырь, бастион Сен-Жерве и многое другое.
