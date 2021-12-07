Где снимали фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» с Боярским?

Меню
Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки музыкально-приключенческого фильма проходили на Украине. Основные съемочные локации нашлись в Львовской области. В роли дворца кардинала выступил Дом ученых во Львове, дома ревнивого господина Бонасье – костел Иоанна Крестителя, монастыря Дешо – Армянский кафедральный собор. Покои герцога Бэкингема расположились в Олесском замке, Подгорецкий замок – изящный архитектурный памятник в стиле ренессанса – послужил для съемочной группы Парижской ратушей.

Но самым многофункциональным местом съемок стал Свиржский замок, объединивший в себе родовое гнездо Д’Артаньянов, Бетюнский монастырь, бастион Сен-Жерве и многое другое.

