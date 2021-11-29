Есть ли в фильме «Любовь и голуби» вырезанные сцены?

Наш ответ:

Да, по словам Александра Михайлова, исполнившего в фильме главную роль, по требованию цензуры было вырезано семь сцен. Сразу же после просмотра картины худсовет настаивал на том, чтобы были удалены все сцены с выпивкой – в разгаре была антиалкогольная кампания, и нетрезвые герои на экране были некстати. Режиссер Владимир Меньшов сделал все, чтобы эти сцены остались. В итоге была сокращена сцена на пристани, где случайный прохожий выпивает оставленное главными героями пиво.