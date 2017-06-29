Меню
Кто играет Йонду Удонта в «Стражах Галактики»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Йонду Удонта в «Стражах Галактики» и сиквеле фильма сыграл известнейший голливудский актер Майкл Рукер. Зрителям он знаком по роли в сериале «Ходячие мертвецы» и фильмах «Скалолаз», «Детектор лжи», «Ликвидатор».
