Кто играет главную роль в «Хеллбой»?
29 июня 2017
Наш ответ:
В двух оригинальных фильмах главную роль, самого Хеллбоя, играл актер Рон Перлман, а в новом фильме роль этого героя из комиксов досталась Дэвиду Харбору из сериала «Очень странные дела».
Теги:
кто играл роль?
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.0
