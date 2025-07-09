Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 7»?

«Форсаж» — американская кинофраншиза в жанре боевика. Седьмая часть вышла в 2015 году. Это последний фильм, в котором фигурирует Брайан О'Коннор в исполнении Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе. Фанатам седьмой «Форсаж» понравился, многие считают, что это лучшая часть. В прокате проект собрал свыше $1,5 млрд.
В фильме вместе с Уокером сыграли Вин Дизель, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Курт Рассел, Тони Джа, Джимон Хонсу, Галь Гадот, Эльза Патаки, Лукас Блэк, Джон Бразертон, Люк Эванс, Ноэль Гульеми, Али Фазал, Сон Ган, Ронда Раузи и другие.
