Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 7»?

Какие актеры снимались в фильме «Форсаж 7»?

Олег Скрынько 9 июля 2025 Дата обновления: 9 июля 2025
Наш ответ:

«Форсаж» — американская кинофраншиза в жанре боевика. Седьмая часть вышла в 2015 году. Это последний фильм, в котором фигурирует Брайан О'Коннор в исполнении Пола Уокера, который погиб в автокатастрофе. Фанатам седьмой «Форсаж» понравился, многие считают, что это лучшая часть. В прокате проект собрал свыше $1,5 млрд.

В фильме вместе с Уокером сыграли Вин ДизельДжейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Курт Рассел, Тони Джа, Джимон Хонсу, Галь Гадот, Эльза Патаки, Лукас Блэк, Джон Бразертон, Люк Эванс, Ноэль Гульеми, Али Фазал, Сон Ган, Ронда Раузи и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше